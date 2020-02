Κοινωνία

“Είμαι καλά, με τη μαμά μου”, το μήνυμα της 7χρονης Βαλεντίν (βίντεο)

Ο πατέρας της 7χρονης ζήτησε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε στις Αρχές και δήλωσε πως ό,τι έκανε, το έκανε για το καλό της.