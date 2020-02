Πολιτική

Βορίδης στον ΑΝΤ1: απαραίτητα τα κλειστά κέντρα για να δοθεί λύση στο Μεταναστευτικό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τον περιβόητο πλωτό φράχτη στο Αιγαίο. Προανήγγειλε αναμόρφωση του ΕΛΓΑ, με συμμετοχή ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Τι είπε για το αγροτικό πετρέλαιο και τον ΦΠΑ.

Σχέδιο αναμόρφωσης του ΕΛΓΑ μέχρι τον Ιούνιο δεσμεύθηκε να παρουσιάσει ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», όπου ανέφερε ότι ο οργανισμός «μπαίνει μέσα» κατά 60-70 εκατομμύρια τον χρόνο, κάτι που δεν μπορεί να συνεχιστεί.

Όπως ανέφερε, η λύση που αναζητείται είναι η συνεργασία του δημόσιου τομέα με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, με τρόπο όμως που να μην επιβαρύνει τους καλλιεργητές ούτε τα κρατικά ταμεία.

Παράλληλα, ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης ανέφερε ότι υπάρχει αίτημα προς το οικονομικό επιτελείο για μείωση του ΦΠΑ σε γεωργικά μηχανήματα και εφόδια, όπως τα λιπάσματα, ενώ σε ότι αφορά το αγροτικό πετρέλαιο, ο κ. Βορίδης είπε ότι το θέμα έχει συζητηθεί με τον Πρωθυπουργό, στην κατεύθυνση ότι υπάρχει ανάγκη να εξευρεθεί μόνιμος δημοσιονομικός χώρος, προκειμένου να υπάρξει μείωση της φορολόγησης στο εν λόγω πεδίο.

Ταυτοχρόνως, ο κ. Βορίδης ανέφερε ότι γίνεται σειρά ενεργειών για την αντιμετώπιση των χαμηλών τιμών στην αγορά του ελαιόλαδου.

Ο κ. Βορίδης σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα, με σειρά ενεργειών και με την εμπλοκή μεταξύ άλλων, της ΕΕ, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, έχουν εξευρεθεί πόροι ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με μόχλευση, για την στήριξη του αγροτικού τομέα.

Για το Μεταναστευτικό

«Στον μέσο συνετό πολίτη έχει μείνει η εντύπωση ότι το φράγμα θα εντοπίσει κόσμο από τα τουρκικά παράλια να έρχεται στην Ελλάδα», υποστήριξε ο κ. Βορίδης, σημειώνοντας ότι «το φράγμα έχει στόχο να επιμηκύνει κατά 2,5 χιλιόμετρα την διαδρομή μιας βάρκας η οποία προσπαθεί να φτάσει στα ελληνικά νησιά, δίνοντας έτσι χρόνο στην τουρκική ακτοφυλακή για να εμποδίσει την βάρκα να περάσει στα ελληνικά χωρικά ύδατα» και αφαιρώντας, όπως ανέφερε, το «επιχείρημα» των Τούρκων, ιδίως στα σημεία όπου η απόσταση μεταξύ των δύο χωρών είναι μικρή, ότι δεν έχουν αρκετό χρόνο για να εμποδίσουν μια λέμβο, αφού αυτή εντοπιστεί ότι ξεκινά από τα τουρκικά παράλια για τις απέναντι ακτές.

Εύλογες χαρακτήρισε ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης τις επιφυλάξεις και αντιρρήσεις των νησιωτών του βορειοανατολικού Αιγαίου σε ότι αφορά τον υπερπληθυσμό αιτούμενων ασύλου και παράτυπων μεταναστών στις περιοχές τους, λέγοντας ότι πρέπει το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί. Όπως σημείωσε ο κ. Βορίδης, το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τα μέτρα της Κυβέρνησης, όπως η δημιουργία και λειτουργία των κλειστών κέντρων.

Ακόμη, σημείωσε ότι υπάρχει και επιτάχυνση των διαδικασιών εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, λέγοντας ότι «η καθυστέρηση του προηγούμενου διαστήματος ήταν και τεχνική και τεχνητή».