Ερμιόνη Κατσίφα στον ΑΝΤ1: παρατεταμένη συγκάλυψη των δολοφόνων του αδελφού μου

Οργή στην οικογένεια του ομογενούς από τις διαρροές για το πόρισμα της Εισαγγελίας για τις συνθήκες θανάτου του 35χρονου.

Την έντονη αντίδραση της οικογένειας του Κωνσταντίνου Κατσίφα προκαλούν οι διαρροές γύρω από το πόρισμα της αλβανικής Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τις οποίες ο θάνατος του 35χρονου ομογενούς την 28η Οκτωβρίου του 2018, στους Βουλιαράτες, επήλθε από αυτοκτονία και όχι από τα πυρά Αλβανών αστυνομικών, όπως υποστηρίζει η οικογένεια του.

Η αδελφή του, Ερμιόνη Κατσίφα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», έκανε λόγιο για αισχρότητες, λέγοντας ότι από τις αλβανικές Αρχές υπάρχει «παρατεταμένη συγκάλυψη των δολοφόνων του αδελφού μου».

«Δεν έχουμε εμπιστοσύνη, θέλουμε να αναλάβει την υπόθεση Έλληνας Εισαγγελέας», συμπλήρωσε η αδελφή του ομογενή μας, προσθέτοντας «δεν επέτρεψαν τίποτα και σε κανέναν οι Αλβανοί. Δεν μας έχουν δείξει κανένα βίντεο, ως όφειλαν, όπως όλες οι αστυνομίες σε όλον τον κόσμο».

Όπως είπε χαρακτηριστικά, «γιατί πρέπει εμείς να τους πιστέψουμε. Είναι ένα τεράστιο ψέμα που εμείς δεν μπορεί να το αφήσουμε», είπε η Ερμιόνη Κατσίφα, αναφερόμενη στις διαρροές περί αυτοχειρίας του αδελφού της, ενώ έκανε έκκληση στην ελληνική Πολιτεία να ενδιαφερθεί περισσότερο για την μειονότητα στα χωριά της Βορείας Ηπείρου, λέγοντας χαρακτηριστικά «υπάρχουν ελληνικές ψυχές στην “γη της αγωνίας”».