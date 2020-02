Κόσμος

Σάλος με τον γαμπρό του Ερντογάν στην Τουρκία

"Φίμωτρο" σε τουρκικά ΜΜΕ που προβάλλουν το σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον Αλμπαϊράκ.

Το σκάνδαλο με πρωταγωνιστή τον υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας και ταυτόχρονα γαμπρό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο των τουρκικών ΜΜΕ.

Το σκάνδαλο αφορά στην αγορά γης που φέρεται να έκανε ο Αλμπαϊράκ κοντά στην σχεδιαζόμενη Διώρυγαςτης Κωνσταντινούπολης. Το εν λόγω έργο φιλοδοξεί να ενώσει τη Μαύρη Θάλασσα με τη Θάλασσα του Μαρμαρά, παρακάμπτοντας τα Στενά του Βοσπόρου.

Σύμφωνα με την τουρκική Deutsche Welle, ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών προσέφυγε στη δικαιοσύνη ζητώντας απαγόρευση της διαδικτυακής πρόσβασης του κοινού σε δημοσιεύματα που αναφέρουν πληροφορίες για τη συγκεκριμένη αγορά ή περιλαμβάνουν καρτούν που σατιρίζουν τον ίδιο.

Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημά του με αποτέλεσμα να «μπλοκαριστεί» η πρόσβαση στο αρχικό δημοσίευμα της Cumhuriyet που αποκάλυπτε το σκάνδαλο, αλλά και στα σχετικά δημοσιεύματα του περιοδικού LeMan και της αγγλόφωνης έκδοσης του bianet, που μετέδιδαν πληροφορίες από το ρεπορτάζ της τουρκικής εφημερίδας.

Σύμφωνα με το bianet.org, η Cumhuriyet αποκάλυψε με δημοσίευμα της 20ης Ιανουαρίου ότι ο γιος του Ερντογάν αγόρασε τις επίμαχες εκτάσεις το 2012, έναν χρόνο περίπου αργότερα από την ανακοίνωση του φιλόδοξου έργου από τον πεθερό του και τότε πρωθυπουργό, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Στην ίδια περιοχή κατείχε ήδη γη ο πατέρας του εδώ και αρκετά χρόνια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι η αξία της γης στην περιοχή έχει ανέλθει από τότε που το υπουργείο ενέκρινε την περιβαλλοντική έκθεση για το εν λόγω πρότζεκτ.