Κέιτ Μίντλετον: Η μητρότητα, οι ενοχές και το μάθημα ζωής από την γιαγιά της

Σε αποκαλύψεις προχώρησε η Δούκισσα του Κέιμπριτζ κατά την διάρκεια διαδικτυακής ραδιοφωνικής συνέντευξης.

Η Δούκισσα του Κέιμπριτζ Κέιτ Μίντλετον, σύζυγος του πρίγκιπα Ουίλιαμ, μίλησε για τις «μητρικές ενοχές» σε μια διαδικτυακή ραδιοφωνική συνέντευξη. Η Κέιτ εκμυστηρεύτηκε σε αυτήν την προσωπική συνέντευξη, διάρκειας 40 λεπτών, στο podcast "Happy Mum, Happy Baby", ότι «όλη την ώρα» ανησυχεί πολύ για το αν είναι καλή μητέρα, προσθέτοντας ότι οι «οι μητέρες που ισχυρίζονται ότι δεν υποφέρουν από αυτό, λένε ψέματα, αυτό είναι αλήθεια».

«Αμφισβητείς τις αποφάσεις σου, τις απόψεις σου και όλα αυτά τα πράγματα, αυτό όλο ξεκινάει τη στιγμή που αποκτάς ένα μωρό» εξήγησε η Κέιτ Μίντλετον, μητέρα η ίδια τριών παιδιών και συμπλήρωσε: «Είχα πλήρως υποτιμήσει τον αντίκτυπο και την αλλαγή που θα είχε αυτό στις ζωές μας».

Η Κέιτ μίλησε, επίσης, για τις δυσκολίες που έζησε κατά τη διάρκεια των εγκυμοσυνών της, ιδίως τις πρωινές ναυτίες, πρόσθεσε, εντούτοις, ότι «βρήκε μια νέα ευχαρίστηση στη ζωή» από τη στιγμή που έγινε μητέρα.

Σε προηγούμενη συνέντευξη που είχε παραχωρήσει, η Κέιτ είχε εκμυστηρευτεί ότι ένιωθε «μερικές φορές μόνη και αρκετά απομονωμένη», ως νεαρή μητέρα.

Ωστόσο, η Κέιτ Μίντλετον, συζήτησε σχετικά με τη σημασία των πρώτων χρόνων της παιδικής ηλικίας, όπου εξήρε τις εμπειρίες που μοιράστηκε με τη γιαγιά της.

Η δούκισσα του Κέιμπριτζ είπε κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής ραδιοφωνικής εκπομπής ότι προσπάθησε να επαναλάβει αυτές τις στιγμές με τα τρία παιδιά της. «Εάν ενώσω τις εμπειρίες μου από τη δική μου παιδική ηλικία με όσα γνωρίζω τώρα και όσα έμαθα από τους ειδικούς των προσχολικών ετών, νομίζω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που ξεχωρίζω».

«Είχα μια φανταστική γιαγιά που αφιέρωσε πολύ χρόνο σε εμάς, παίζοντας με εμάς, κάνοντας χειροτεχνίες με εμάς και πηγαίνοντας μας στο θερμοκήπιό της, μαθαίνοντας μας κηπουρική και μαγειρεύοντας με εμάς και προσπαθώ να ενσωματώσω πολλές από τις εμπειρίες που μας έδωσε εκείνη την εποχή στις εμπειρίες που προσφέρω στα παιδιά μου τώρα» εξήγησε η Κέιτ.