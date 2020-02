Κόσμος

Ακροδεξιοί σχεδίαζαν επιθέσεις με στόχο πολιτικούς

Προφυλακιστέοι δώδεκα άνδρες που σχεδίαζαν επιθέσεις με στόχο πολιτικούς, αιτούντες άσυλο και μουσουλμάνους.

Εντολή κράτησης για 12 άνδρες, οι οποίοι είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για συμμετοχή σε σχέδιο ανατροπής της πολιτικής τάξης με στοχευμένες επιθέσεις, έλαβαν ομοσπονδιακοί εισαγγελείς στη Γερμανία.

Οι άνδρες συνελήφθησαν την Παρασκευή. Τέσσερις εξ αυτών συνελήφθησαν ως ύποπτοι για τη σύσταση ακροδεξιάς τρομοκρατικής οργάνωσης τον περασμένο Σεπτέμβριο και οι υπόλοιποι για παροχή οικονομικής βοήθειας σε αυτούς.

Οι ύποπτοι σχεδίαζαν επιθέσεις με στόχο πολιτικούς, αιτούντες άσυλο και μουσουλμάνους και χθες ένας δικαστής ομοσπονδιακού δικαστηρίου ζήτησε την κράτησή τους εν αναμονή περαιτέρω ερευνών, όπως ανακοίνωσαν οι εισαγγελείς.

Οι άνδρες, ηλικίας από 20 ως 50 ετών, είχαν ονομάσει την οργάνωσή τους «Der harte Kern» (Ο Σκληρός Πυρήνας), έγραψε σήμερα η εφημερίδα Welt am Sonntag προσθέτοντας ότι οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε έξι διαφορετικά κρατίδια. Οι ύποπτοι, κάποιοι με καλυμμένα τα πρόσωπά τους, οδηγήθηκαν συνοδευόμενοι από αστυνομικούς στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο της Καλσρούης για την ακροαματική διαδικασία του Σαββάτου, όπως προέκυψε από οπτικό υλικό του Reuters TV.

Επικαλούμενη ερευνητές, η Welt am Sonntag έγραψε ότι οι ύποπτοι γνωρίστηκαν μέσω εφαρμογής για κινητά. Η ομάδα βρισκόταν υπό παρακολούθηση από το τέλος του καλοκαιριού του 2019.

Στις εφόδους, οι αρχές βρήκαν υλικό που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών, σύμφωνα με το δημοσίευμα. Δεν υπήρξε κάποιο άλλο σχόλιο από τους ομοσπονδιακούς εισαγγελείς.

Ο γερμανικός νόμος προβλέπει την προφυλάκιση έως και έξι μηνών προσώπων που είναι ύποπτα για διάπραξη σοβαρών αδικημάτων και η περίοδος αυτή, σε ακραίες περιπτώσεις, μπορεί να παραταθεί μέχρι τον ένα χρόνο, σύμφωνα με νομικούς.