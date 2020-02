Κόσμος

Πυροβολισμοί σε μπαρ με έναν νεκρό

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ένοπλος άνοιξε πυρ σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και σκόρπισε τον θάνατο και τον τρόμο.

Συναγερμός σήμανε στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, τα ξημερώματα (τοπική ώρα), όταν ένας άνδρας έπεσε νεκρός και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κλαμπ.

Σύμφωνα με πληροφορίες των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, πυροβολήθηκαν συνολικά πέντε άνθρωποι, με έναν από αυτούς να υποκύπτει στα τραύματά του.

Δύο γυναίκες και δύο άνδρες τραυματίστηκαν, χωρίς να έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστή η κατάσταση της υγείας τους.

Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και την σύλληψη του δράστη, τα κίνητρα του οποίου παραμένουν αδιευκρίνιστα. Η περιοχή όπου εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν παραμένει αποκλεισμένη με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να βρίσκονται στο σημείο.