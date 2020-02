Πολιτική

Τσίπρας: μας κουνούν το δάκτυλο αυτοί που έφτιαξαν το κράτος - λάφυρο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ομόφωνo «ναι» από την Κεντρική Επιτροπή στις προτάσεις του Αλέξη Τσίπρα για τον οδικό χάρτη προς το συνέδριο.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τη ΝΔ άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη δευτερολογία του στην ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ.

Καταλόγισε «πανικό» στην κυβέρνηση, σχολιάζοντας ότι «έφτασαν σήμερα στο σημείο να μιλάνε για πρόκληση απέναντι στους θεσμούς και αντιδημοκρατική συμπεριφορά με βάση επισήμανση που έκανα για το ναρκοθετημένο πεδίο που συναντήσαμε σε κομβικούς αρμούς της εξουσίας, για το κομματικό κράτος που παραλάβαμε, για την αναξιοκρατία και κομματοκρατία στη δημόσια διοίκηση, για τη διαφθορά και διαπλοκή με μεγάλα συμφέροντα που συναντήσαμε σε κρίσιμους κρατικούς μηχανισμούς, για την ασυδοσία από το ‘90 που παραλάβαμε στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και τα ΜΜΕ».

«Πάει πολύ να μας κουνάνε το δάκτυλο και να μας μιλούν για αντιθεσμική συμπεριφορά», τόνισε, για να σημειώσει πως «μιλούν σήμερα με θράσος αυτοί που έφτιαξαν το κράτος λάφυρο και που τώρα που επανεξελέγησαν κάνουν ακριβώς τα ίδια και χειρότερα» και «αναπαράγουν τις αιτίες που οδήγησαν στην κρίση».

Επ' αυτού κατηγόρησε τη ΝΔ ότι μόλις εξελέγη, «διόρισε διοικητή της ΕΥΠ χωρίς πτυχίο και επειδή δεν το προβλέπει η νομοθεσία την άλλαξαν σε μια νύχτα». «Μιλάνε για αντιθεσμική συμπεριφορά», είπε, αυτοί που: «έπαυσαν την Επιτροπή Ανταγωνισμού στη μέση της θητείας της, αυτοί που έσπευσαν να νομοθετήσουν ώστε να μη γνωρίζουμε ποιοι χρηματοδοτούν τα ΜΜΕ, αυτοί που άλλαξαν τον Ποινικό Κώδικα για να αποδεσμεύσουν κατασχεμένες περιουσίες υπόδικων για εγκλήματα του λευκού κολάρου, αυτοί που έβαλαν διοικητές στα νοσοκομεία υπέργηρους πολιτευτές με κριτήριο τα κομματικά ένσημα, αυτοί που παραβιάζουν συστηματικά το Σύνταγμα όπως με την ΠΝΠ για τις επιτάξεις στα νησιά. Φτιάχνουν ΠΝΠ που παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία περί επιτάξεως και το ίδιο το Σύνταγμα. Μιλάνε αυτό που έχουν κάνει λάστιχο τον κανονισμό της Βουλής σε μια προκαταρκτική-παρωδία για να αναδείξουν το αφήγημα της δήθεν σκευωρίας για το μεγάλο σκάνδαλο Novartis, που έσπευσα να αποκλείσουν με το έτσι θέλω δυο βουλευτές της μειοψηφίας και που τώρα ετοιμάζονται να παραβιάσουν το διεθνές νομικό πλαίσιο για την προστασία μαρτύρων».

Ο κ. Τσίπρας είπε ότι (στην πρωτολογία του προσπάθησε να καταθέσει μια δική του συμβολή για τον απολογισμό αναφερόμενος στο δύσκολο θέμα του «πώς θα μπορέσουμε την επόμενη φορά να εφαρμόσουμε το πολιτικό μας σχέδιο στο βαθμό που λάβει τη λαϊκή εντολή, έχοντας σήμερα την εμπειρία των δυσκολιών που αντιμετωπίσαμε». «Πώς θα βρούμε δηλαδή τον τρόπο χωρίς ίχνος θεσμικής παρεκτροπής, να υλοποιήσουμε το πολιτικό μας σχέδιο στο βαθμό που αποτελεί λαϊκή επιταγή και άρα συνταγματική επιταγή», υπογράμμισε.

Τόνισε ότι μίλησε για «σαράκι» εννοώντας κάποιους αρμούς στην εξουσία που «βρέθηκαν εκεί χωρίς διαφάνεια και κανόνες και υπονόμευσαν τις πολιτικές μας επιλογές». «Ενδεχομένως», τόνισε, «να πρέπει να συνομολογήσουμε ότι η επιβολή των κανόνων, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, είναι ταυτόσημη και ταυτόχρονη με το ξήλωμα της σαπίλας και του σαρακιού, αλλά πρέπει και να συνομολογήσουμε ότι πολλές φορές δεν ήμασταν τόσο αποφασιστικοί όσο θα έπρεπε».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε ότι «πριν από τις εκλογές του '15 από τον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Μητσοτάκη, είχαν διοριστεί διευθυντές στη δημόσιο διοίκηση μέσα σε μια νύχτα, χωρίς καμία αξιοκρατική διαδικασία, κανόνα, διαφάνεια. Ξήλωσε γενικό διευθυντή με 1.178 μόρια για να διορίσει κάποιον κολλητό του που ήταν τελευταίος».

«Ποια αξιοκρατική λογική και ποια λογική διαφάνειας μας εμπόδισε εμάς να προβούμε στην εφαρμογή των κανόνων της αξιοκρατίας και της διαφάνειας;», είπε, σημειώνοντας ότι επιμένει στο ζήτημα της αποφασιστικότητας «πάντα μέσα στο τρίπτυχο: κανόνες, διαφάνεια, αξιοκρατία».

Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αποδέχτηκε την επιλογή της προηγούμενης κυβέρνησης να γίνει διοικητής της ΤτΕ ο πρώην ΥΠΟΙΚ «παρότι ήταν αντίθετος στο πολιτικό μας σχέδιο, όφειλε να μην υπονομεύει το κυβερνητικό έργο». Πρόσθεσε ότι όμως όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υλοποιούσε την πιο κρίσιμη συμφωνία με τους θεσμούς για καθαρή έξοδο, εκείνος έλεγε ότι η χώρα πρέπει να έχει γραμμή προληπτικής στήριξης.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι έγινε πολύ ουσιαστικός και γόνιμος διάλογος στην ΚΕ, ότι αποδείχθηκε πως «όχι μόνο δεν είχαμε λόγο να φοβηθούμε αυτή τη συζήτηση, αλλά ορθά την εντάξαμε σε ένα πλαίσιο ώστε η συζήτηση για το χθες να έχει προβολή στο σήμερα και το αύριο».

Σημείωσε ότι ο ειλικρινής και τολμηρά αυτοκριτικός απολογισμός είναι δύναμη και όχι αδυναμία «κι αυτό φαίνεται από το πόσο ενοχλήθηκε το παλιό πολιτικό σύστημα που μάλλον περίμενε να δει συγκρούσεις, μαχαιρώματα, διαφορετικά πολιτικά σχέδια, αλλά βλέπει ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο». Αντίθετα, είπε, τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια «τα βλέπουν στο εσωτερικό τους με κρίσιμες ουρές και εξελίξεις». «Βλέπουν κάτι που δεν θα αποκτήσουν ποτέ αυτοί στο εσωτερικό τους, συντροφικότητα, αλληλεγγύη, πίστη σε ένα κοινό πολιτικό σχέδιο παρά τις διαφορετικές απόψεις.

Σχολίασε ότι από τις δύο ανακοινώσεις που εξέδωσε η ΝΔ και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «φαίνεται πόσο ενοχλείται» και αυτό γίνεται για δυο λόγους: «Γιατί ορθώς φοβάται ότι αυτή η διαδικασία της ειλικρίνειας και επισήμανσης των αδυναμιών μας θα μας κάνει καλύτερους και δυνατότερους. Δεύτερον γιατί φοβάται και ορθώς ότι ο λαός βλέπει τη διαφορά ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΔ, βλέπει μια δύναμη αλήθειας από τη μια και από την άλλη μια δύναμη του κουκουλώματος και της εξαπάτησης».

Τελικά η Κεντρική Επιτροπή ψήφισε ομόφωνα το κείμενο απολογισμού για την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Με απόλυτη πλειοψηφία (μόλις ένα κατά) πέρασε και ο «οδικός χάρτης» προς το Συνέδριο όπως τον παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος , ο οποίος ανέφερε πως και η εισήγησή του προς την Κεντρική Επιτροπή κατά την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης θα περάσει από διαβούλευση στις οργανώσεις.