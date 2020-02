Κοινωνία

Θρίλερ με το νεκρό βρέφος: εξετάζονται και τα αδέλφια του

«Φως» στο θρίλερ με το θάνατο βρέφους 11 μηνών από τη Συρία επιχειρούν να ρίξουν οι Αρχές.

Το βρέφος διακομίστηκε με εγκεφαλίτιδα, από τον πατέρα του, στο Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, ενώ σύμφωνα με τον ιατροδικαστή φέρει και σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης.

Αστυνομικοί πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους στο διαμέρισμα που διέμενε το άτυχο βρέφος, στου Ζωγράφου. Μάλιστα, σήμερα αναμένεται να εξεταστούν από ιατροδικαστή τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας των Σύρων, ένα κοριτσάκι 11 μηνών και ένα αγοράκι 2,5 ετών.

Οι έμπειροι αξιωματικοί προσπαθούν να σχηματίσουν το προφίλ της οικογένειας που ήρθε στην Ελλάδα πριν από δύο χρόνια και από τότε ζει με την αρωγή ΜΚΟ.

Παράλληλα ψάχνουν το προφίλ του άλλου ζευγαριού που φιλοξενούσαν στο διαμέρισμα του Ζωγράφου, ώστε να διαπιστώσουν αν είχαν κάποια εμπλοκή στην υπόθεση.

Παράλληλα, εξατάζονται και οι υπεύθυνοι της συγκεκριμένης ΜΚΟ, ώστε να συγκεντρωθούν στοιχεία για την υπόθεση.