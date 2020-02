Κοινωνία

Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που έβρεξε με μάνικα γυναίκα στο Α.Τ. Ομονοίας

Το περιστατικό είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις. Μάλιστα ο αστυνομικός είχε δώσει την δική του εκδοχή για το περιστατικό στον ΑΝΤ1.

Σε διαθεσιμότητα έθεσε το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας τον αστυνομικό που καταγράφηκε σε βίντεο να καταβρέχει με μάνικα μια γυναίκα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας στις 20 Οκτωβρίου.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 14 Φεβρουαρίου και τίθεται σε ισχύ ενόψει του γεγονότος ότι εκκρεμεί διοικητική αλλά και ποινική έρευνα σε βάρος του αστυνομικού. Μπορεί να διαρκέσει μάλιστα έως και 24 μήνες, οπότε θα πρέπει να έχει ληφθεί απόφαση για τη διοικητική έρευνα που διενεργείται με το ερώτημα της απόταξης γα τον αστυνομικό.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν δημοσιοποιήθηκε βίντεο από την είσοδο του αστυνομικού τμήματος που απεικονίζει αστυνομικούς με γάντια στα χέρια να σέρνουν εκτός του τμήματος της Ομόνοιας μία γυναίκα, να την ακουμπούν στο πεζοδρόμιο και λίγο αργότερα ένστολος να πιάνει τη μάνικα, που έχουν στην είσοδο του κτιρίου και να καταβρέχει τη γυναίκα, που πλέον έχει σηκωθεί όρθια.

Αυτόπτης μάρτυρας στο περιστατικό ήταν, όπως λεει, ο δικηγόρος Γιάννης Απατσίδης, ο οποίος είχε αναφέρει πως «…θα ήθελα να πιστεύω ότι το περιστατικό αυτό είναι ένα έναυσμα, μία αφορμή, προκειμένου οι αρμόδιες να αντιμετωπίζουν ορθότερα, πιο αποτελεσματικά και πιο δίκαια περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας και να μην ενοχοποιούν αθώους πολίτες και δη δικηγόρους, που τόλμησαν να πράξουν το καθήκον τους». Ο δικηγόρος, όπως αναφέρει στην κατάθεσή του, και τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ζήτησε να κάνει καταγγελία δείχνοντας μάλιστα την ταυτότητά του. Οι αστυνομικοί, όμως, του πέρασαν χειροπέδες.

Οι αστυνομικοί υποστηρίζουν ότι ήθελαν να πλύνουν τις ακαθαρσίες της γυναίκας, που είχε αφήσει στην είσοδο τού τμήματος. Μάλιστα ο αστυνομικός που έβρεξε με μάνικα την γυναίκα (και τέθηκε τώρα σε διαθεσιμότητα) είχε δώσει την δική του εκδοχή για το περιστατικό στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» στις 29 Δεκεμβρίου.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος υπάρχει επιλεκτική διαρροή στοιχείων της δικογραφίας, κάτι που παραβιάζει την μυστικότητα της προανάκρισης και της ΕΔΕ, όπως είπε, ενώ ήδη έχει κάνει ενέργειες για τον έλεγχο και την τιμωρία αυτών που το έκαναν και έκανε λόγο για διαστρέβλωση των γεγονότων. Σύμφωνα με τον αστυνομικό, το βίντεο που κυκλοφόρησε είναι προϊόν μοντάζ, καθώς είχαν προηγηθεί, όπως υποστηρίζει, ανάρμοστες πράξεις από την γυναίκα, η οποία αφόδευσε δίπλα από το φυλάκιο του αστυνομικού τμήματος, κάτι που δεν φαίνεται στο βίντεο.

Ο αστυνομικός, είπε ότι στην συνέχεια πήρε την μάνικα για να καθαρίσει το πεζοδρόμιο και παραδέχεται ότι παραφέρθηκε καταβρέχοντας την γυναίκα και λυπάται για το περιστατικό. Όμως λέει ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η συμπεριφορά της γυναίκας, που ήταν παράνομη, αλλά και προσβλητική και χαρακτήρισε «φαιδρότητες» τα περί βασανιστηρίων.

Στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» είχε μιλήσει και ο συνήγορος του αστυνομικού, Φαήλος Κρανιδιώτης, ο οποίος, τόνισε πως κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει, αυτό που είχε προηγηθεί από την πλευρά της γυναίκας, η οποία σύμφωνα με τον κ. Κρανιδιώτη έχει πρόβλημα με ναρκωτικά. «Δεν υπάρχουν βασανιστήρια» στο συγκεκριμένο περιστατικό σημείωσε ο κ. Κρανιδιώτης, καθώς, όπως ανέφερε, είχε προηγηθεί η απρεπής συμπεριφορά της γυναίκας.

