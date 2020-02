Αθλητικά

Τόκιο 2020: το σύνθημα για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες

Το σύνθημα της κορυφαίας διοργάνωσης αποκαλύφθηκε σήμερα, με την αθλήτρια του τένις Ναόμι Οσάκα, να διηγείται το διαφημιστικό βίντεο του «motto».

«Ενωμένοι με συναίσθημα» («United by Emotion») είναι το σύνθημα για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2020, σε μία προσπάθεια των διοργανωτών να σφυρηλατήσουν το μήνυμα της πολυμορφίας και της ένταξης.

Το σύνθημα της κορυφαίας διοργάνωσης, αποκαλύφθηκε σήμερα, με την αθλήτρια του τένις Ναόμι Οσάκα, η οποία γεννήθηκε στην Ιαπωνία, με πατέρα από την Αϊτή μητέρα Γιαπωνέζα, αλλά μεγάλωσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, να διηγείται το διαφημιστικό βίντεο του «motto».

«Είμαστε διαφορετικοί, και όλοι είμαστε τόσο ίδιοι», λέει η Οσάκα στο βίντεο, στο οποίο φαίνεται ότι εισέρχεται στο νέο Εθνικό Στάδιο, ενώ περιβάλλεται από μια ομάδα φιλάθλων που χαρακτηρίζεται από ποικιλόμορφία. «Σε αυτές τις στιγμές που βιώνουμε και σε αυτά τα συναισθήματα που μοιραζόμαστε, αλλάζουμε αυτό που μπορούμε να φανταστούμε μαζί».

Ο διευθύνων σύμβουλος του «Τόκιο 2020», Τοσίρο Μούτο είπε: «Διάφορες ομάδες ανθρώπων, μοιράζονται τα συναισθήματά τους και γίνονται ένα. Αυτοί είναι οι Αγώνες που θέλουμε να είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο 2020».

Το σύνθημα θα προβληθεί στο Tokyo Skytree, το υψηλότερο σημείο της ιαπωνικής πρωτεύουσας που βρίσκεται στα 634 μέτρα, από σήμερα έως τις 25 Μαρτίου, μία ημέρα πριν αρχίσει η διαδρομή της Ολυμπιακής φλόγας.

Περίπου 10.000 αθλητές από περισσότερες από 200 χώρες θα συγκεντρωθούν στο Τόκιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις 24 Ιουλίου έως τις 9 Αυγούστου.