Κόσμος

Πυροβολισμοί σε σχολείο

Φύλακας σχολείου εισέβαλε στο γραφείο του διευθυντή και τον πυροβόλησε. Θύμα και δράστης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Συναγερμός σήμανε στην Τουρκία όταν ένας άνδρας που εργάζεται ως φύλακας σε σχολείο στην Άγκυρα πυροβόλησε και τραυμάτισε τον διευθυντή, αφού εισέβαλε ένοπλος στο γραφείο του.

Ο δράστης, που δεν συμμορφώθηκε με τις εκκλήσεις της Αστυνομίας να παραδοθεί, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο.

Στο μεταξύ, ο διευθυντής του σχολείου, αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, η υγεία του οποίου δεν διατρέχει κίνδυνο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι την ώρα που σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό στο σχολείο δεν υπήρχαν μαθητές.

Πηγή: cnnturk.com