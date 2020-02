Κόσμος

Κίνα: εργοστάσιο για χειρουργικές μάσκες κατασκευάζεται σε χρόνο ρεκόρ

Ένα εργοστάσιο κατασκευής χειρουργικών μασκών θα δημιουργηθεί στο Πεκίνο μέσα σε έξι ημέρες προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μεγάλη ζήτηση για προστατευτικό εξοπλισμό εξαιτίας της επιδημίας του νέου κορονοΐου, μετέδωσε το πρακτορείο Xinhua.

Το εργοστάσιο, που θα δημιουργηθεί σε ένα βιομηχανικό κτίριο που βρίσκεται στην πρωτεύουσα της Κίνας, θα μπορεί να παράγει 250.000 χειρουργικές μάσκες ημερησίως, επεσήμανε η εταιρεία China Construction First Group η οποία ανέλαβε το έργο, ενώ πρόσθεσε ότι οι εργασίες για την κατασκευή του θα ξεκινήσουν σήμερα και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο.

Τα εργοστάσια παραγωγής χειρουργικών μασκών σε όλο τον κόσμο δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν την αυξημένη ζήτηση μετά το ξέσπασμα της επιδημίας του covid-19, από τον οποίο έχουν χάσει τη ζωή τους 1.700 άνθρωποι στην Κίνα.

Τον Ιανουάριο η CMask, μια κινεζική εταιρεία κατασκευής χειρουργικών μασκών που καλύπτει το 30% της εσωτερικής ζήτησης, ανακοίνωσε ότι πλέον οι καθημερινές παραγγελίες που λαμβάνει φτάνουν τα 5 εκατομμύρια μάσκες, ποσό δεκαπλάσιο από το συνηθισμένο.