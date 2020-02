Πολιτική

Προανακριτική: αρνούνται να καταθέσουν προστατευόμενοι μάρτυρες

Προσκόμματα στην κατάθεση τους βάζουν οι δύο προστατευόμενοι μάρτυρες, με την κωδική ονομασία «Μάξιμος Σαράφης» και «Αικατερίνη Κελέση».

Τις λεπτομέρειες για την εξέταση των δύο προστατευόμενων μαρτύρων, με την κωδική ονομασία “Μάξιμος Σαράφης” και “Αικατερίνη Κελέση”, συζητούν σήμερα τα μέλη της Προανακριτικής Επιτροπής.

Αντιρρήσεις για την κατάθεσή τους, εκφράζουν από την πλευρά τους οι δύο μάρτυρες, με επιστολή τους.

Σε ότι αφορά στον “Μάξιμο Σαράφη” εκφράζει φόβους ότι θα διαρρεύσει η ταυτότητα του, φόβους για αντίποινα και ότι θα βρεθεί σε κίνδυνο ο ίδιος και η οικογένεια του. Αναφέρει ότι στις 4 Δεκεμβρίου κατέθεσε στον κ. Σοφουλάκη με τεχνικά μέσα και ζητά να γίνει το ίδιο και στην κατάθεση του στην Επιτροπή.

Η “Αικατερίνη Κελέση” επικαλείται ευρωπαϊκή οδηγία για την υποχρέωση της εμπιστευτικότητας και ζητά ανάκληση της κλήτευσης της. Μάλιστα, την επιστολή της την έχει στείλει στην Υπηρεσία Προστασίας Μαρτύρων, τον αντιεισαγγελέα κ. Σοφουλάκη, την Ελένη Τουλουπάκη και την αρμόδια επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Την ίδια ώρα, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης, Δημήτρης Παπαγγελόπουλους, σε σημερινή δήλωσή του, αναφέρεται σε δημοσιεύματα του Τύπου, σύμφωνα με τα οποία η πρώην εισαγγελέας Διαφθοράς, Ελένη Ράικου, έχει έγγραφο του FBI, από το οποίο προκύπτει ότι «Έλληνας πολιτικός είχε δωροδοκηθεί από τη Novartis». Το πλήρες κείμενο της δήλωσης του κ. Παπαγγελόπουλου έχει ως εξής:

«Από δημοσιεύματα του Τύπου αποκαλύφθηκε ότι η κα Ράικου είχε καταχωνιάσει έγγραφο του FBI, το οποίο ευτυχώς δεν "καταστράφηκε" από πλημμύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές. Από το έγγραφο αυτό προκύπτει ότι Έλληνας πολιτικός είχε δωροδοκηθεί από τη Novartis. Διεφθαρμένοι, διαπλεκόμενοι, επίορκοι και τα λίγα γιουσουφάκια τους στον Τύπο έχουν στρατευθεί στον βρώμικο πόλεμο της πολιτικής μου δίωξης».