Πολιτισμός

Βολές ΣΥΡΙΖΑ κατά Μενδώνη

Σαράντα βουλευτές κατέθεσαν επίκαιρη επερώτηση προς την Υπ. Πολιτισμού, στην οποία καταλογίζουν "ανεπάρκεια".

Επίκαιρη επερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, με θέμα «Κυβερνητική ανεπάρκεια στον Πολιτισμό» κατέθεσαν σαράντα της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ.

Πρώτος υπογράφοντας ο τομεάρχης Πολιτισμού του κόμματος Πάνος Σκουρολιάκος.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, η ερώτηση διαρθρώνεται σε πάνω από 30 ερωτήματα εφ' όλης της ύλης. «Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της αμέλειας (;) της υπουργού να παραστεί στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, παρά το σχετικό αίτημα από τον ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθως την πρόσκληση του προέδρου της, την οποία η υπουργός υποτίθεται ότι είχε αποδεχθεί από τον περασμένο Νοέμβριο» αναφέρεται στην ανακοίνωση. Σημειώνεται, δε, ότι «οι υποθέσεις που αφορούν την πολιτική για τον Πολιτισμό αλλά και τη λειτουργία του ίδιου του υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό οργανισμούς συσσωρεύονται, τα προβλήματα διογκώνονται και οι κινήσεις της υπουργού οδηγούν σε επικίνδυνες ατραπούς. Ο καλλιτεχνικός κόσμος αλλά και η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της παρακολουθεί εμβρόντητη το ξεδίπλωμα μιας πολιτικής που εξυπηρετεί οτιδήποτε άλλο εκτός από τον Πολιτισμό».

Σύμφωνα με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, «ήδη από τις προγραμματικές της δηλώσεις διαφάνηκε η πρόθεση της υπουργού να μετατρέψει το υπουργείο σε κέντρο εκποίησης των πολιτιστικών αγαθών της χώρας, με εργαλεία την απαξίωση του έργου των φορέων πολιτιστικής κληρονομιάς, την αδρανοποίηση ή την κατάργηση θεσμικών αλλαγών που είχε κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στους εποπτευόμενους φορείς σύγχρονου πολιτισμού και την πλήρη απαξίωση των εργαζομένων του Υπουργείου».

Επισημαίνεται επίσης ότι «στην κατατεθείσα ερώτηση περιλαμβάνονται τα μέχρι στιγμής πεπραγμένα αλλά και οι εκκρεμότητες που συνεχώς αυξάνονται και τα προβλήματα που συνεχώς διογκώνονται».

Ο ΣΥΡΙΖΑ, καταλήγουν οι επερωτώντες βουλευτές «έχει χρέος να εμποδίσει την κατρακύλα του πολιτισμού, τη γελοιοποίηση των ανθρώπων του, το ξεπούλημα των αγαθών του».