Οικονομία

Απεργιακό “μπλακ άουτ” την Τρίτη στην χώρα

Χειρόφρενο στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Προβλήματα και στα δρομολόγια πλοίων. Ποια συνδικάτα συμμετέχουν στην απεργία.

Απεργιακές κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη ως ένδειξη διαμαρτυρίας κατά του σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό.

Συγκεκριμένα, εικοσιτετράωρη πανελλαδική απεργία πραγματοποιεί η ΑΔΕΔΥ, διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, την κατάργηση του νόμου «Κατρούγκαλου» (Ν. 4387/16) και όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών νόμων, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, την πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων, καθώς και τη δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. Παράλληλα, η ΑΔΕΔΥ καλεί σε απεργιακή συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00 πμ.

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα Προπύλαια, στις 10:30 πμ, κατά του σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό καλεί το ΠΑΜΕ. Μεταξύ των διεκδικήσεων του ΠΑΜΕ είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου, η επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, η δημόσια και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους, η κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, καθώς και η κατάργηση της αύξησης των ορίων ηλικίας στα 67 έτη και θέσπιση ορίων ηλικίας στα 60 για τους άνδρες, στα 55 για τις γυναίκες και πέντε χρόνια λιγότερα για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Απεργιακή συγκέντρωση στα Χαυτεία, στις 10:30 πμ, έχουν προγραμματίσει, από την πλευρά τους, τα πρωτοβάθμια σωματεία.

Την κήρυξη 24ωρης απεργίας αποφάσισε και το Εργατικό Κέντρο Αθήνας.

Στην 24ωρη απεργία και στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Κλαυθμώνος, στις 11:00 πμ, συμμετέχουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ). Στο πλαίσιο αυτό, η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει ότι βρίσκεται σε δυναμικές κινητοποιήσεις για την ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. «Ανήκουμε σε κοινό φορέα ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και δεν είναι δυνατόν εργαζόμενοι στην ίδια ειδικότητα να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό ασφαλιστικό τρόπο» αναφέρει χαρακτηριστικά.



Με τρίωρη στάση εργασίας που κήρυξε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) συμμετέχουν οι δημοσιογράφοι την Τρίτη στην απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων της χώρας για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Η στάση εργασίας θα πραγματοποιηθεί σε όλα τα ΜΜΕ από τις 12:00 έως τις 15:00. Στην ανακοίνωσή της η ΠΟΕΣΥ δηλώνει την αγωνιστική της συμπαράσταση στους εργαζόμενους που διεκδικούν την προστασία των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

«Χειρόφρενο» τραβούν αύριο, Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικός, τραμ και μετρό, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία του Εργατικού Κέντρου Αθηνών ενάντια στο νέο ασφαλιστικό. Ωστόσο, κανονικά θα κινηθούν προαστιακός σιδηρόδρομος και τρένα σε όλη τη χώρα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεν θα ισχύσουν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (δακτύλιος), ενώ θα επιτρέπεται η χρήση των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων και από κάθε άλλο όχημα

Η αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων για την αποφυγή πρόκλησης περαιτέρω κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Προβλήματα και στις ακτοπλοϊκά δρομολόγια

Σε τροποποιήσεις και αλλαγές στα δρομολόγια των πλοίων αναμένεται να προχωρήσουν αύριο Τρίτη, 18/02 οι περισσότερες ακτοπλοϊκές εταιρείες στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω απεργιακής κινητοποίησης πέντε ναυτεργατικών σωματείων, με αφορμή το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο.

Τα πλοία που θα βρίσκονται σε αυτά τα λιμάνια αναμένεται να αναχωρήσουν μετά τη λήξη της απεργίας, ενώ οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι πριν την αναχώρησή τους να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τουριστικά πρακτορεία για να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές η τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), που συμμετέχει αύριο στην 24ωρη παμπειραϊκή απεργία που έχει κηρύξει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν στην απεργία, αναφέροντας ότι η «κυβέρνηση με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που έφερε στη Βουλή εγκαινιάζει μια νέα επίθεση στα ασφαλιστικά-συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα».

Την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας, για αύριο Τρίτη, 18/02, στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, αποφάσισαν επίσης τα Διοικητικά Συμβούλια των ναυτεργατικών σωματείων, της Πανελλήνιας Ένωσης Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), της Πανελλήνιας Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» της Πανελλήνιας Ένωσης Μαγείρων Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΕΜΑΓΕΝ) και της Πανελλήνιας Ενωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ «ΠΕΣ/ΝΑΤ.

Τα τρία ναυτεργατικά σωματεία σε ανακοίνωσή τους καλούν τους ναυτεργάτες για περιφρούρηση της απεργίας αναφέροντας ότι από τη «νέα επίθεση στην κοινωνική

«Όλες οι μέχρι σήμερα αστικές κυβερνήσεις λεηλάτησαν με την πολιτική τους τα ασφαλιστικά ταμεία, με τραγικές συνέπειες για τους εργαζόμενους, με περικοπές στις συντάξεις, την υγεία, την πρόνοια. Η επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση είναι χωρίς ημερομηνία λήξης, θα θυσιάζεται διαρκώς, όπως και το σύνολο των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, των εργαζομένων, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και κερδοφορίας των εφοπλιστών, των τραπεζιτών, των βιομηχάνων.» αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους.