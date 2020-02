Παράξενα

Bρήκαν κελί με τζακούζι στον Κορυδαλλό

Ποιος "φιλοξενείται" στο κελί, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής. Τι λέει για την μεταφορά των φυλακών.

Μέχρι και τζακούζι είχε εντοπιστεί σε κελί των φυλακών Κορυδαλλού σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφία Νικολάου, η οποία έχει τεθεί γενική συντονίστρια για τη μετεγκατάσταση των φυλακών Κορυδαλλού στην περιοχή του Ασπροπύργου.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, η Σοφία Νικολάου έκανε λόγο για περιστατικά που δε συνάδουν με το σωφρονιστικό σύστημα και περιέγραψε την πρώτη της εμπειρία, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων της:

«Η πρώτη μου εμπειρία ήταν κακή. (Βρήκα) έναν Κορυδαλλό που δεν έκλειναν τα κελιά ούτε μέρα ούτε νύχτα. Οι κρατούμενοι είχαν αναλάβει τα ηνία των φυλακών. Τέσσερα χρόνια επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν έκλειναν τα κελιά. Το κουμάντο το έκαναν οι μαφίες των φυλακών. Παίζανε χαρτιά ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και πάρτι και πολυτελείας γίνονταν. Ενα συγκεκριμένο κελί είχε και τζακούζι», είπε η κ. Νικολάου αποκαλύπτοντας ότι το κελί ανήκε σε «βαρύ ποινικό» κρατούμενο.

Η κ. Νικολάου δήλωσε ότι το τζακούζι ξηλώθηκε και από τον Αύγουστο τα κελιά το βράδυ κλειδώνουν κανονικά.

Σχετικά με τη μεταφορά των φυλακών Κορυδαλλού στον Ασπρόπυργο, ανέφερε ότι στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2022, σημειώνοντας πάντως ότι αυτό αποτελεί φιλόδοξο στόχο.

Τόνισε τέλος ότι για το τι θα γίνει στη θέση των φυλακών στον Κορυδαλλό, θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός.