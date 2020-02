Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Συνεχίζονται οι εναλλαγές “ανοιξιάτικων” και “χειμωνιάτικων” ημερών. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Η «τραμπάλα» χειμώνα – άνοιξης συνεχίζεται, με ανοιξιάτικες ημέρες στην αρχή της εβδομάδας και χειμωνιάτικες από την μέση και μετά, όπως ακριβώς κύλησε και η προηγούμενη.

Την Τρίτη, το πρωί και το βράδυ αναμένονται ομίχλες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Γενικά αίθριος θα είναι ο ουρανός σε ολόκληρη την χώρα, με μόνο λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια νησιωτικά τμήματα και με τοπικές ασθενείς βροχές στα Δωδεκάνησα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από -3 (στα ορεινά) έως 17 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από -2 έως 19 βαθμούς και νοτιότερα από 8 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν βοριάδες, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη έως 5 μποφόρ.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Θεσσαλονίκης, ενημερώνει για την παρουσία Κορύνεου στη βερικοκιά. Στις πρώιμες περιοχές ορισμένες ποικιλίες βρίσκονται στο στάδιο της έναρξης της διόγκωσης των οφθαλμών. Αναμένεται το επόμενο δεκαήμερο και στις υπόλοιπες ποικιλίες να ξεκινήσει η διόγκωση των οφθαλμών:

Μόνο σε οπωρώνες που παρουσίασαν προσβολές τα δύο προηγούμενα έτη, να γίνει επέμβαση λίγο πριν τη διόγκωση των οφθαλμών.

Η επιτυχία της επέμβασης εξαρτάται κατά πολύ από τον κατάλληλο χρόνο επέμβασης. Συνιστάται επιμελής έλεγχος των ποικιλιών για διαπίστωση της διόγκωσης των οφθαλμών.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

