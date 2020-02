Υγεία - Περιβάλλον

Δηλητηρίασαν γύπες στο φαράγγι της Κλεισούρας (εικόνες)

Πρόκειται για το σοβαρότερο περιστατικό δηλητηρίασης του προστατευόμενου είδους γύπα, που έχει καταγραφεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια.

Έντεκα δηλητηριασμένα Όρνια, εννιά εκ των οποίων νεκρά, εντοπίστηκαν κατά τις τελευταίες ημέρες στην ευρύτερη περιοχή του φαραγγιού της Κλεισούρας, στο Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου - Αιτωλικού.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, πρόκειται για το σοβαρότερο περιστατικό δηλητηρίασης του προστατευόμενου και κρισίμως απειλούμενου είδους γύπα, που έχει καταγραφεί στη χώρα, μετά από αυτό στα Στενά του Νέστου το 2012, και το μεγαλύτερο επιβεβαιωμένο όσον αφορά στα Όρνια.

Σύμφωνα με την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, η ανησυχία για την τύχη των υπόλοιπων Όρνιων της περιοχής είναι έντονη και ο κίνδυνος για την κατάρρευση του τοπικού πληθυσμού γυπών παραμένει. Η αποικία Όρνιων της Κλεισούρας, μαζί με αυτή των Ακαρνανικών, είναι οι μόνες που έχουν απομείνει στη Δυτική Ελλάδα και οι μεγαλύτερες εναπομείνασες στην ηπειρωτική χώρα.

Σημειώνεται ότι σε λιγότερο από τρεις δεκαετίες οι πληθυσμοί των γυπών, κυρίως στην Ηπειρωτική Ελλάδα, κατέρρευσαν εξαιτίας της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν και τοπικές εξαφανίσεις των ειδών αυτών.

Οι γύπες παρέχουν σημαντικές υπηρεσίες στην κοινωνία, καθώς επιτελούν τον κρίσιμο ρόλο του καθαριστή της υπαίθρου από τα νεκρά ζώα, αποτρέποντας τη διάδοση ασθενειών. Στην Ελλάδα ο πληθυσμός τους έχει υποστεί δραματική μείωση και όλα τα είδη γύπα της χώρας είναι απειλούμενα με εξαφάνιση.

Ειδικότερα, τα εννιά νεκρά Όρνια εντοπίστηκαν, ύστερα από συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου και Ακαρνανικών Ορέων με την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, ενώ άλλα δύο περισυλλέχθηκαν από στελέχη του Φορέα Διαχείρισης και Θηροφύλακα του Κυνηγετικού Συλλόγου Μεσολογγίου και στάλθηκαν στον Σύλλογο Προστασίας & Περίθαλψης 'Αγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ, όπου και αναρρώνουν, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης από τη δηλητηρίαση.

Σημειώνεται επίσης ότι εντοπίστηκαν επίσης τρεις νεκρές προβατίνες, που θα σταλούν για τοξικολογική εξέταση ώστε να διαπιστωθεί αν αποτελούν το δηλητηριασμένο δόλωμα.

Παράλληλα, μέλη και τοπικοί εθελοντές της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης, καταγράφουν τον αριθμό γυπών στις κούρνιες τους και συνδράμουν στις ενέργειες των υπηρεσιών. Επίσης, ήδη ξεκίνησαν κατάλληλες ενημερώσεις στον τοπικό πληθυσμό και ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν σε ανάλογο περιστατικό.

Το περιστατικό αυτό έρχεται σε συνέχεια του προ δύο ετών σοβαρού περιστατικού στην ίδια περιοχή, με συνολικά επτά Όρνια θύματα δηλητηρίασης.

Όπως ανακοινώθηκε, το Δασαρχείο Μεσολογγίου, σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων, θα προβεί σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την αναζήτηση, εντοπισμό και υποδειγματική τιμωρίας του/των δράστη/ών.

Η Αιτωλοακαρνανία είναι μία από τις μόλις τέσσερις περιοχές στην Ελλάδα όπου έχουν απομείνει Όρνια, ένα από τα τέσσερα είδη γύπα της χώρας, και φιλοξενεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εθνικό πληθυσμό του είδους, μετά από αυτόν της Κρήτης.

Έκτακτο κάλεσμα προς τους κατοίκους της περιοχής: Σε περίπτωση εντοπισμού νεκρών πουλιών ή άλλων ζώων στην ύπαιθρο, παρακαλούμε ενημερώστε άμεσα:

- Τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Ακαρνανικών Ορέων στο τηλ. 26320 55094

- Το Δασαρχείο Μεσολογγίου στο τηλ. 26310 28878

- Την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία στα τηλ. 210 8228704 & 210 8227937 (καθημερινά 9:00-17:00) και 6947 610763 (24 ώρες)