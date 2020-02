Υγεία - Περιβάλλον

Κίνα-Κορονοϊός: Μεταγγίσεις πλάσματος από ασθενείς που ανέρρωσαν

Ελπιδοφόρα τα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών και οι Αρχές απηύθυναν έκκληση σε όσους είχαν προσβληθεί από τον ιό Covid-19 να δώσουν αίμα.

Οι υγειονομικές αρχές της Κίνας ζήτησαν από όσους είχαν προσβληθεί από τον ιό Covid-19 και έχουν αναρρώσει, να δώσουν αίμα για να αφαιρεθεί το πλάσμα που θα βοηθήσει στην θεραπευτική αγωγή των ασθενών που βρίσκονται ακόμη σε σοβαρή κατάσταση.

Τα φαρμακευτικά εργαστήρια της Κίνας έχουν αποδυθεί σε μία “κούρσα” για την παρασκευή θεραπευτικού σκευάσματος και εμβολίου για την νέα ασθένεια που έχει προσβάλει περισσότερα από 70.500 άτομα και έχει σκοτώσει τουλάχιστον 1.770 στην Κίνα.

Το πλάσμα των πρώην ασθενών που είχαν προσβληθεί από τον ιό Covid-19 περιέχει αντισώματα που θα μπορούσαν να επιτρέψουν την μείωση του ιικού φορτίου στους ασθενείς που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, δήλωσε, κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, αξιωματούχος της Εθνικής Επιτροπής Υγείας της Κίνας.

«Θα ήθελα να ζητήσω από εκείνους που θεραπεύθηκαν να δώσουν το πλάσμα τους. Κάνοντας αυτό, θα ξαναδώσουν ελπίδα στους ασθενείς που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση», δήλωσε ο Γκουό Γιανχόνγκ.

Ένδεκα ασθενείς που νοσηλεύονται στην πόλη Ουχάν, το επίκεντρο της επιδημίας, «έλαβαν μεταγγίσεις πλάσματος την περασμένη βδομάδα... ο ένας έχει ήδη επιστρέψει στο σπίτι του, ένας άλλος μπόρεσε να σηκωθεί και να περπατήσει και οι υπόλοιποι βρίσκονται στον δρόμο της ανάρρωσης», είπε ο Kινέζος αξιωματούχος.

Η έκκληση ακολουθεί την ανακοίνωση από κρατικό εργαστήριο της Κίνας θετικών αποτελεσμάτων κλινικών δοκιμών που πραγματοποιήθηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Ουχάν.

Το China National Biotec Group έγραψε στο κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης WeChat ότι στους ασθενείς στους οποίους μεταγγίσθηκε πλάσμα, εμφανίσθηκε βελτίωση της κατάστασής τους σε διάστημα 24 ωρών. «Κλινικές δοκιμές έδειξαν ότι οι μεταγγίσεις πλάσματος (ασθενών που έχουν αναρρώσει) είναι ακίνδυνες και αποτελεσματικές», ανέφερε το εργαστήριο.

Τεστ θα γίνουν στους δότες ώστε να διασφαλισθεί ότι δεν μπορούν να μεταδώσουν τον ιό, διευκρίνισε ο Γουάνγκ Γκουιτσιάνγκ, γενικός διευθυντής του First Hospital του Πανεπιστημίου του Πεκίνου. «Μόνο το πλάσμα θα αφαιρεθεί. τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος, ανάμεσά τους τα ερυθρά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια, θα επιστραφούν στους δότες», διευκρίνισε.