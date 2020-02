Υγεία - Περιβάλλον

“Συναγερμός” στη Βουλγαρία για κρούσματα γρίπης των πτηνών

Χιλιάδες πτηνά πρόκειται να θανατωθούν. Σε επιφυλακή οι υγειονομικές Αρχές.

Η υπηρεσία ασφάλειας τροφίμων της Βουλγαρίας ανέφερε κρούσματα του ιού της γρίπης των πτηνών H5N8 σε πάπιες που εκτρέφονται σε αγρόκτημα στην πόλη Ρακόφσκι της νότιας Βουλγαρίας.

Οι 5.830 πάπιες του αγροκτήματος θα θανατωθούν, ανέφερε η υπηρεσία σε δήλωση που εξέδωσε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για το πρώτο κρούσμα του υψηλής παθογένειας ιού στη χώρα εδώ και 10 μήνες.

Ζώνη προστασίας 3 χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί γύρω από το αγρόκτημα και μέσα σε αυτήν έχει απαγορευθεί η μεταφορά οικόσιτων, άγριων και άλλων πτηνών, όπως και η πώληση αυγών και πουλερικών.