ΕΕ: Συμφωνία για ναυτική “περιφρούρηση” του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη

Ικανοποίηση Δένδια για την απόφαση στο συμβούλιο των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών. Τι αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Την ικανοποίηση της ελληνικής κυβέρνησης για τη νέα ναυτική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τήρηση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη εξέφρασε ο Νίκος Δένδιας τη Δευτέρα, κατά την παρουσία του στο συμβούλιο των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες.

Σε σχετική δήλωσή του, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας ανέφερε πως «είμαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι σήμερα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφάσισε να υπάρξει μία νέα επιχείρηση της ΕΕ, η οποία θα επιβάλλει το εμπάργκο των όπλων στη Λιβύη, από τη θάλασσα και από τον αέρα. Η Ελλάδα δήλωσε ξανά αυτό που έχει δηλώσει και στο παρελθόν, ότι είναι έτοιμη να συνεισφέρει σε αυτήν την προσπάθεια, κατ’ αρχήν με μέσα, αλλά και με οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη θα χρειαστεί».

Εξάλλου, μιλώντας για τη συνάντηση που είχε με τον Ιταλό ομόλογο του, Λουίτζι Ντι Μάιο, ο κ. Δένδιας είπε ότι «συζητήσαμε για τα θέματα που αφορούν τη διεύρυνση στα Βαλκάνια, με την παρουσία του Αλβανού πρωθυπουργού, του Έντι Ράμα. Εκεί, τοποθετήθηκα εκ μέρους της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, λέγοντας ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τη διεύρυνση, αλλά βεβαίως θα πρέπει και η αλβανική πλευρά να τηρήσει την τεθείσα αιρεσιμότητα» συμπλήρωσε ο υπουργός.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο συμβιβασμός στη νέα αποστολή για την παρακολούθηση της εφαρμογής του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη, επήλθε μετά από πιέσεις προς την Αυστριακή πλευρά, η οποία είχε αντιρρήσεις. Η Αυστρία και άλλες χώρες έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι δεν θα αυξηθούν οι μετανάστες που θέλουν να φτάσουν από τη Λιβύη στην ΕΕ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, στη συναίνεση των Αυστριακών έπαιξε ρόλο το επιχείρημα ότι οι Τούρκοι ελέγχουν ήδη τη μία δίοδο των μεταναστών προς την Ευρώπη.

Oι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ που συνεδρίαζαν σήμερα στις Βρυξέλλες, συμφώνησαν σε μια νέα αποστολή για την παρακολούθηση της εφαρμογής του εμπάργκο όπλων που έχει επιβάλει ο ΟΗΕ στη Λιβύη.

Η απόφαση περιλαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπισθούν οι ανησυχίες ορισμένων χωρών ότι η παρουσία ευρωπαϊκών πλοίων στη Μεσόγειο θα είναι ένας παράγοντας που θα αυξήσει τις προσπάθειες των επίδοξων μεταναστών να φθάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τη Λιβύη.

«Σήμερα καταλήξαμε σε μια πολιτική συμφωνία, η οποία θα γίνει πιο συγκεκριμένη στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ», δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η επιχείρηση Sophia τελειώνει στις 20 Μαρτίου και οι χώρες της ΕΕ θα αναπτύξουν μια νέα επιχείρηση με πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο, η οποία θα διαφέρει από τη Sophia υπό την έννοια ότι αυτή τη φορά τα πλοία θα επιχειρούν στη ζώνη ανατολικά της Λιβύης για να εμποδίσει αποκλειστικά το εμπόριο όπλων.