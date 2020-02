Οικονομία

Αχτσιόγλου: Ασφαλιστικό ακραίας μονομέρειας

Ολομέτωπη επίθεση στην Κυβέρνηση εξαπολύει η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή τις αλλαγές για εργαζόμενους και συνταξιούχους.

«Το ασφαλιστικό νομοσχέδιο που κατατέθηκε εξαφανίζει το φύλλο συκής με το οποίο η κυβέρνηση προσπάθησε να εξαπατήσει τους χαμηλοσυνταξιούχους. Ο υποτιθέμενος μηχανισμός στήριξης που θα αντικαθιστούσε δήθεν τη 13η σύνταξη είναι πλέον ανύπαρκτος», αναφέρει σε δήλωση της η Έφη Αχτσιόγλου.

Όπως σημειώνει η πρώην Υπουργός Εργασίας, «η κατάθεση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου επιβεβαιώνει τη συνέπεια της κυβέρνησης σε πολιτικές ακραίας μονομέρειας υπέρ των ελαχίστων και εις βάρος των πολλών: Μείωση εισοδήματος για 9 στους 10 συνταξιούχους και αύξηση εισφορών για 9 στους 10 επαγγελματίες. Αυτή είναι η νέα κανονικότητα του κ Βρούτση και της Νέας Δημοκρατίας».