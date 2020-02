ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Παντελής Παντελίδης: τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του τραγουδιστή

Το φρικτό τροχαίο, η ζωή, η επιτυχία και η αποθέωση! Το "φαινόμενο" Παντελής Παντελίδης μέσα από ένα αφιέρωμα...

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μέρα που ο Παντελής Παντελίδης έφυγε από τη ζωή.

Ο Παντελής Παντελίδης έφυγε από τη ζωή ξαφνικά σε τροχαίο δυστύχημα στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, το πρωΐ της 18ης Φεβρουαρίου 2016. Μόλις είχε τελειώσει την πρόβα του στο κέντρο, όπου επρόκειτο να εμφανιστεί από την επομένη μαζί με την Δέσποινα Βανδή και τον Κώστα Μαρτάκη.

Οι εκδηλώσεις αγάπης και οδύνης που ακολούθησαν τις επόμενες μέρες ήταν συγκλονιστικές. Χιλιάδες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μια λαοθάλασσα κόσμου στο πλευρό της οικογένειας του να τον αποχαιρετά και να το συνοδεύει στην τελευταία του κατοικία στις 20 Φεβρουαρίου στον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στην Νέα Ιωνία.

Ποιος ήταν ο Παντελής Παντελίδης

Ο Παντελής Παντελίδης υπήρξε ένας τραγουδοποιός-φαινόμενο στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού, με σύντομη αλλά «πυκνή» καριέρα, που διακόπηκε με τον απροσδόκητο θάνατό του σε ηλικία 32 ετών. Ήταν ο πρώτος τραγουδιστής που έγινε «φίρμα» από το διαδίκτυο και όχι από τα συνήθη «κανάλια». Έγινε αντικείμενο λατρείας από ένα κόσμο -τον κόσμο του «καψουροτράγουδου» είπαν κάποιοι- που αναζητούσε ένα νέο είδωλο. Ο ίδιος σεμνός και απλός δεν εντάχθηκε στο εγχώριο σταρ-σίστεμ.

0 Παντελής Παντελίδης γεννήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 1983 και μεγάλωσε στη Νέα Ιωνία. Ξεκίνησε την επαγγελματική του διαδρομή το 2002 ως υπαξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, αλλά πάντα μέσα του σιγόκαιγε η φλόγα της μουσικής. Έμαθε μόνος του να παίζει μουσικά όργανα και να γράφει τραγούδια και όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου αποφάσισε να παραιτηθεί από το στράτευμα (2013) και να ακολουθήσει καριέρα τραγουδιστή.

Η επιτυχία μέσω youtube

Η γνωριμία του με το μεγάλο κοινό ξεκίνησε μέσω youtube παρουσιάζοντας δικά του τραγούδια, τα οποία τα συνόδευε με την κιθάρα του. Σύντομα τα βίντεο που αναρτούσε είχαν μεγάλη απήχηση (έγιναν «viral», σύμφωνα με τον σχετικό όρο) και ήταν πια θέμα χρόνου η εμφάνισή του στην δισκογραφία.

Ο πρώτος του δίσκος με τίτλο «Αλκοολικές οι νύχτες» κυκλοφόρησε το 2012 και έγινε διπλά πλατινένιος. Ξεχώρισαν τα κομμάτια «Δεν ταιριάζετε σου λέω», «Συνοδεύομαι», «Πάμε στοίχημα θα ξαναρθείς», «Παραμυθιάζομαι», και «Λιώμα σε γκρεμό», που τραγουδήθηκαν πολύ. 0 ίδιος είχε δηλώσει ότι τα τραγούδια του τα γράφει εμπνεόμενος από προσωπικά βιώματα ή από ιστορίες κοντινών του προσώπων. Είχε μεγάλη αδυναμία στην μητέρα του για την οποία έχει γράψει και ένα τραγούδι με το όνομά της, «Αθηνά».

Πολυπλατινένιο «Ουράνιο τόξο που του λείπανε 2 χρώματα»

Τον Οκτώβριο του 2013 κυκλοφόρησε το δεύτερο άλμπουμ του -πολυπλατινένιο και αυτό- με τίτλο «Ουράνιο τόξο που του λείπανε 2 χρώματα», από το οποίο ξεχώρισαν τα τραγούδια «Όνειρο Ζω», «Είχα Κάποτε Μια Αγάπη», «Τέτοια Αγάπη Δεν Αξίζω», «Δε Συγχωρώ» και «Δεύτερη Φορά». Ακολούθησαν οι δίσκοι «Πανσέληνος και κάτι - Εισ-Πνοή [Α' Μέρος]» (Νοέμβριος 2014), με την επιτυχία «Σκούπισε Τα Πόδια Σου Και Πέρασε» και Πανσέληνος και κάτι - Εκ-Πνοή [Β' Μέρος]» (Απρίλιος 2015).

Δικά του τραγούδια του ερμήνευσαν ο Γιάννης Πλούταρχος («Ναρκοπέδιο η ζωή μου»), η Ειρήνη Παπαδοπούλου («Ο καινούριος έρωτάς σου»), η Πάολα («Τώρα Σέρνεσαι»), η Ελένη Χατζίδου («Χειρότερα» και η Αμαρυλλίς («Διαταγές»). Με τον Βασίλη Καρρά ερμήνευσε σε ντουέτο το τραγούδι του «Για τον ίδιο άνθρωπο μιλάμε».

Ιδιαίτερα δημοφιλής και στην πίστα, δημιουργούσε παροξυσμό στους θαυμαστές του γέμιζαν ασφυκτικά τους χώρους όπου εμφανιζόταν. Πάντως τον Φεβρουάριο του 2016 προκάλεσε αντιδράσεις στην Κύπρο, όταν αφιέρωσε στο ακροατήριό του σε κέντρο της Λευκωσίας ένα νέο του τραγούδι με τους στίχους «Με συγχωρείς για τα επόμενα/μα έχω εξετάσει τα ενδεχόμενα/πλέον θυμίζεις σκάρτη γκόμενα/που τριγυρνά στα κατεχόμενα».

