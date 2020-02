Life

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Στελέχη, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, ηθοποιοί αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι ήταν εκεί. Οι ευχές, ο απολογισμός και οι αναφορές του Προέδρου του Ομίλου, Θοδωρή Κυριακού.