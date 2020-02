Κοινωνία

Ανατροπή: από αμβλύ όργανο η κάκωση στο νεκρό βρέφος

Απομακρύνεται το ενδεχόμενο βιασμού του βρέφους. Την έκθεση της νεκροτομής περιμένει η Ασφάλεια.

Την επιστημονική ιατροδικαστική έκθεση νεκροτομής, που διενεργήθηκε χτες στο 11 μηνών βρέφος από τη Συρία, το οποίο μεταφέρθηκε νεκρό προχθές στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, περιμένουν οι αξιωματικοί του τμήματος Ανηλίκων της Ασφάλειας, προκειμένου να ολοκληρώσουν τις έρευνες και να συντάξουν την δικογραφία για την υπόθεση, η οποία έχει πάρει διαστάσεις θρίλερ.

Και αυτό γιατί από όσα έχουν διαρρεύσει και έχει δηλώσει ένας εκ των τριών ιατροδικαστών, οι οποίοι διενήργησαν τη νεκροτομή, προκύπτουν κακώσεις που παραπέμπουν σε παρά φύσιν σεξουαλική κακοποίηση. Υπάρχουν όμως αντικρουόμενες καταθέσεις που κάνουν λόγο για θεραπεία με υποκλυσμό μέσω ορθού, λόγω της σοβαρής πάθησης του βρέφους, που οδηγούν σε ανατροπή αυτής της εκδοχής.

Το μόνο που είναι βέβαιο, όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αρμόδιος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ, με βάση την προφορική ενημέρωση από τον ιατροδικαστή, είναι ότι δεν προκύπτει κάκωση από ανδρικό μόριο, αλλά από αμβλύ όργανο, κάτι που απομακρύνει την εκδοχή του βιασμού, και ενισχύει αυτήν της κακοποίησης από άλλη αιτία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάθεση στην Ασφάλεια έχει δώσει και ο θεράπων ιατρός του βρέφους, ο οποίος αναφέρει ότι έπασχε από μικροκεφαλία, και του χορηγείτο κάποιο σκεύασμα με υποκλυσμό. Λόγω της συχνότητας των επιληπτικών κρίσεων το τελευταίο διάστημα υπήρχε και αυξημένη χορήγηση του σκευάσματος, με ειδική συσκευή. Σε σχετική ερώτηση που του έκαναν οι αστυνομικοί, ο θεράπων ιατρός ανέφερε ότι είναι πιθανό, εφόσον η χορήγηση του σκευάσματος είναι συχνή και δεν γίνεται με σωστό τρόπο, (από τους γονείς στην προκειμένη περίπτωση), να προκληθούν κακώσεις. Αυτά ισχυρίζονται και οι γονείς του μωρού.

Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί περιμένουν την ιατροδικαστική έκθεση, ενώ είναι σε διαρκή επικοινωνία με τον εισαγγελέα ανηλίκων, ο οποίος και θα συνεκτιμήσει τα στοιχεία της προανάκρισης για να αποφανθεί. Μέχρι και αυτή την ώρα δεν έχει ασκηθεί καμία δίωξη, ενώ παραμένουν στην Ασφάλεια ο πατέρας του βρέφους και ο εξάδελφος του, που φιλοξενείτο τις τελευταίες μέρες στο διαμέρισμα, που διαμένει η οικογένεια στου Ζωγράφου. Όπως είπαν οι αστυνομικοί, οι δύο άνδρες ήταν απόλυτα συνεργάσιμοι και παραμένουν στην Ασφάλεια οικειοθελώς και με την μορφή φιλοξενίας, μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση, καθώς δεν μπορούν να κρατηθούν.

Νωρίτερα άλλωστε, ο δικηγόρος των Σύρων γονέων του βρέφους, εμφανίστηκε λάβρος κατά του ιατροδικαστή Σωτήρη Μπουζιάνη. Μιλώντας το πρωί στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» τόνισε ότι το μωρό δεν υπέστη κακοποίηση, όπως ανακοίνωσε ο ιατροδικαστής και απέδωσε τις κακώσεις που φέρει στα υπόθετα που είχαν συνταγογραφηθεί για τη θεραπεία του βρέφους από ίωση. Ο κ. Μπάκρι σημείωσε ότι οι γιατροί τον ενημέρωσαν πως το παιδί είχε πρόβλημα από τη γέννησή του και παρουσίαζε επιληπτικές κρίσεις.

Ενημέρωσε δε ότι το παιδί θα εξεταστεί και από ιατροδικαστή που θα ορίσει η οικογένεια, ενώ τόνισε ότι θα ζητήσει την άμεση απελευθέρωση του πατέρα, καθώς δεν προκύπτουν, όπως είπε, κατηγορίες σε βάρος του.

Από πλευράς του πάντως ο ιατροδικαστής Σ. Μπουζιάνης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 επανέλαβε ότι πρώτη φορά είδε τέτοια κακοποίηση σε τόσο μικρή ηλικία.

Έκανε και πάλι λόγο για «παρά φύσιν στοιχεία σεξουαλικής κακοποίησης», ενώ βρίσκεται εν αναμονή των αποτελεσμάτων των ιστολογικών εξετάσεων που θα ρίξουν φως στην αιτία θανάτου του άτυχου βρέφους.