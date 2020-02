Κοινωνία

Χωριστές πορείες για το ασφαλιστικό

Απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ στην πλατεία Κλαυθμώνος. Μαζικό συλλαλητήριο πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ στα Προπύλαια. Κλειστό το κέντρο της Αθήνας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα απεργιακή συγκέντρωση της ΑΔΕΔΥ, καθώς και άλλων εργατικών σωματείων και ομοσπονδιών, στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενάντια στο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με κεντρικό σύνθημα «Όχι στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων», οι συγκεντρωμένοι πρόκειται να πραγματοποιήσουν πορεία μέχρι τη Βουλή.

Η ΑΔΕΔΥ, μεταξύ άλλων, διεκδικεί την κατάργηση του «νόμου Κατρούγκαλου» (Ν. 4387/16) και όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών νόμων, την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, την πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων, καθώς και τη δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. «Η κοινωνική ασφάλιση αφορά, συνολικά, τη ζωή των εργαζομένων, τον κόπο και τον μόχθο ολόκληρου του εργασιακού τους βίου και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να τη λεηλατήσει. Γι' αυτό και ο μόνος δρόμος που μας απομένει για να ανατρέψουμε τις νέες αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις είναι ο δρόμος του αγώνα», αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ, σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, μαζικό συλλαλητήριο κατά του σχεδίου νόμου για το ασφαλιστικό πραγματοποιεί το ΠΑΜΕ στα Προπύλαια, ζητώντας, μεταξύ άλλων, απόσυρση του νομοσχεδίου, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, δημόσια και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση για όλους, κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, καθώς και κατάργηση της αύξησης των ορίων ηλικίας στα 67 έτη και θέσπιση ορίων ηλικίας στα 60 για τους άνδρες, στα 55 για τις γυναίκες και πέντε χρόνια λιγότερα για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ).

Το "παρών" στη συγκέντρωση έδωσε ο γγ της κεντρικής επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Χαιρετισμό απηύθυνε ο Βασίλης Γκιτάκος, μέλος της διοίκησης της ΠΟΕ - ΟΤΑ, ενώ κεντρικός ομιλητής της συγκέντρωσης ήταν ο Νίκος Μαυροκέφαλος μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ. Μηνύματα αλληλεγγύης έστειλαν συνδικάτα και συλλογικότητες από όλη την Ευρώπη μεταξύ των οποίων και το εργατικό κέντρο Μασσαλίας. Η διαμαρτυρία συνεχίζεται με πορεία προς τη Βουλή.

Επιπλέον, στα Χαυτεία πρόκειται να συγκεντρωθούν τα πρωτοβάθμια σωματεία.

Αυτήν την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, κυκλοφοριακή συμφόρηση παρατηρείται από το πρωί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από το ύψος των ΚΤΕΛ έως την Αττική οδό, στις λεωφόρους Κατεχάκη, στο ρεύμα προς τη Μεσογείων, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, Αλεξάνδρας, Βασ.Σοφίας, στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, καθώς και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά.

Κουτσούμπας: Η κυβέρνηση θα το πληρώσει πολύ ακριβά»

Το «παρών» στη συγκέντρωση της Αθήνας έδωσε ο γγ της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος δήλωσε: «Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα πληρώσει πάρα πολύ ακριβά την παραπέρα κατεδάφιση του κοινωνικού ασφαλιστικού συστήματος, όπως πριν από αυτή την πλήρωσαν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν ξεχνά, οργανώνεται, νικά».





Προβλήματα στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς

«Χειρόφρενο» τράβηξαν σήμερα, Τρίτη 18 Φεβρουαρίου, λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικός, τραμ και μετρό, λόγω της συμμετοχής των εργαζομένων στην 24ωρη απεργία του Εργατικού Κέντρου Αθηνών ενάντια στο νέο ασφαλιστικό.

Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν όμως σήμερα και ο Προαστιακός και τα τρένα. Όπως ανακοίνωσε στις 6.30 το πρωί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ "λόγω αιφνιδιαστικής και απροειδοποίητης απεργίας του προσωπικού του ΟΣΕ δεν εξασφαλίζεται η κυκλοφορία των τρένων. Έτσι παραμένουν ακινητοποιημένες οι αμαξοστοιχίες Αθήνα - Θεσσαλονίκη και ο Προαστιακός".

Σύμφωνα με την αστυνομία, λόγω της απεργίας των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, δεν θα ισχύσουν τα μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας (δακτύλιος), ενώ θα επιτρέπεται η χρήση των λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας λεωφορείων και από κάθε άλλο όχημα.

Η αστυνομία κάνει έκκληση στους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων για την αποφυγή πρόκλησης περαιτέρω κυκλοφοριακών προβλημάτων.