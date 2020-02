Κόσμος

Ταϊλάνδη: Φονικό μέσα σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία για τον εντοπισμό του δράστη, ο οποίος κατόρθωσε να διαφύγει.

Ένας άνδρας σκότωσε σήμερα την πρώην σύζυγό του και τραυμάτισε άλλον έναν άνθρωπο σε εμπορικό κέντρο της Μπανγκόκ, ανακοίνωσε η Αστυνομία, δέκα ημέρες μετά το φονικό επεισόδιο με έναν στρατιώτη που άνοιξε πυρ αδιακρίτως μέσα σε άλλο εμπορικό κέντρο στην βορειοανατολική Ταϊλάνδη.

Ο δράστης του σημερινού επεισοδίου διέφυγε στη συνέχεια από το εμπορικό κέντρο “Century The Movie Plaza”, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Victory Monument, ένα μνημείο στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, και εξακολουθεί να διαφεύγει της σύλληψης, σύμφωνα με την Αστυνομία της Ταϊλάνδης.

«Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας τραυματίστηκε», δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters ο αξιωματούχος της Αστυνομίας, Κισάνα Πατανασάροεν.

Η Αστυνομία διευκρινίζει σε ανακοίνωσή της ότι γνωρίζει την ταυτότητα του δράστη και ότι έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του.

Ο δράστης μπήκε σε κέντρο αισθητικής του εμπορικού κέντρου, στο οποίο εργαζόταν η πρώην σύζυγός του, την πυροβόλησε και την σκότωσε, τραυματίζοντας παράλληλα έναν πρόσωπο που έτυχε να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, διευκρίνισε ο Κισάνα.

Το εννιαώροφο εμπορικό κέντρο, το οποίο είναι γνωστό από τον κινηματογράφο που φιλοξενεί στον τελευταίο του όροφο, συνέχισε να λειτουργεί και μόνον η περιοχή στην οποία σημειώθηκε το περιστατικό αποκλείστηκε από τις δυνάμεις της Αστυνομίας.

Το “Century The Movie Plaza” συνδέεται με τον σιδηροδρομικό σταθμό του Victory Monument, όπου υπάρχει μεγάλη συρροή επιβατών τις ώρες αιχμής αργά το απόγευμα.

Πριν από δέκα ημέρες, ένας στρατιώτης άνοιξε πυρ και σκότωσε τουλάχιστον 12 ανθρώπους στο εμπορικό κέντρο “Terminal 21” στην πόλη Νακχόν Ρατσασίμα στην βορειοανατολική Ταϊλάνδη. Νωρίτερα ο στρατιώτης, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας, είχε σκοτώσει τον διοικητή του, άλλους στρατιώτες στην βάση του και ανθρώπους σε έναν βουδιστικό ναό.