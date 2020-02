Οικονομία

Οργή Καραμανλή για την απεργία σε τρένα και Προαστιακό - Τι λέει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Επίθεση και μέτρα κατά των υπευθύνων για την κατάληψη στο αμαξοστάσιο. Τι αναφέρει η εταιρεία για την στάση των απεργών.

«Θα λάβουμε όλα τα μέτρα για να επανέλθει η νομιμότητα», τόνισε ο υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, μιλώντας στον ΣΚΑΪ για την αιφνιδιαστική απεργία στα τρένα και τον προαστιακό.

Είπε ότι ενώ από χθες στις 19.00 πάρθηκε απόφαση συμμετοχής στην απεργία, δεν ειδοποιήθηκε το επιβατικό κοινό αλλά ούτε και η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του ΟΣΕ, «κάτι το οποίο δείχνει τον παραλογισμό του ελληνικού κράτους και της ελληνικής νοοτροπίας συγκεκριμένων συνδικαλιστών».

«Μια χούφτα εργαζομένων πήγε με το ”έτσι θέλω”, με τσαμπουκά, με νοοτροπίες που θυμίζουν άλλες εποχές και κλείδωσε το αμαξοστάσιο στο Ρεντή», «μια οργανωμένη μειοψηφία έκανε παρακώλυση συγκοινωνίας, κατάληψη εργασιακού χώρου και δεν άφησε τους συναδέλφους τους να πάνε για να λειτουργήσει ο προαστιακός. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επανέλθει η νομιμότητα», τόνισε ο κ. Καραμανλής. Κάλεσε τους εργαζόμενους να αποχωρήσουν και να ανοίξει το αμαξοστάσιο στο Ρέντη «αλλιώς οι συνέπειες θα είναι βαριές».

Σύμφωνα με τον υπουργό, μετά από εντολή του πρωθυπουργού, μίλησε με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΟΣΕ και θα κληθούν σε απολογία οι υπεύθυνοι για την κατάληψη στο αμαξοστάσιο Ρέντη. Σε ερώτηση εάν θα ελεγχθούν μόνο πειθαρχικά, ο υπουργός Μεταφορών απάντησε ότι η εκτελεστική εξουσία κινείται πειθαρχικά και η δικαστική με τις διαδικασίες που προβλέπει η δικαιοσύνη.

«Θέλουμε να στείλουμε καθαρό μήνυμα ότι δεν μπορεί μια συγκεκριμένη μειοψηφία ανθρώπων να κρατά σε ομηρία και συναδέλφους τους που θέλουν να εργαστούν αλλά το κυριότερο, τους ανθρώπους αυτούς που περίμεναν σήμερα να επιβιβαστούν τον προαστιακό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Εν τω μεταξύ, το μεσημέρι έληξε η κατάληψη στο αμαξοστάσιο και άρχισαν να εκτελούνται περιορισμένα δρομολόγια τρένων και Προαστιακού.

Η ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ

"Σήμερα το πρωί, εντελώς αιφνιδιαστικά και απροειδοποίητα, προσωπικό του ΟΣΕ προέβη σε κατάληψη του Σιδηροδρομικού Σταθμού του Ρέντη - κομβικό σταθμό για την αναχώρηση και έλευση των αμαξοστοιχιών - με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης δρομολογίων. Σε επανειλημμένες τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε η Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. με τη Διοίκηση του ΟΣΕ, η τελευταία διαβεβαίωνε μέχρι αργά το βράδυ της Δευτέρας 17/02, ότι δεν είχε επίσημη ενημέρωση και ότι τα δρομολόγια θα γίνουν κανονικά.

Μόλις σήμερα το πρωί, στις 08:20, ο ΟΣΕ με επίσημη επιστολή ενημέρωσε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ότι λόγω συμμετοχής του προσωπικού του σε απεργιακές κινητοποιήσεις και καταλήψεις δεν δύναται να εξασφαλίσει την κυκλοφορία των τραίνων στο Λεκανοπέδιο, με αποτέλεσμα καμία αμαξοστοιχία να μπορεί να κινηθεί προς ή από την Αθήνα - επί της ουσίας, κόβοντας σιδηροδρομικά την χώρα στα δύο.



Σε αντίθεση, όλοι οι εργαζόμενοι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. - μηχανοδηγοί, προσωπικό κίνησης, προσωπικό σταθμών - ήταν στη θέση τους, αλλά για μία ακόμη φορά η εύρυθμη λειτουργία του σιδηροδρόμου δεν κατέστη δυνατή λόγω του διαχειριστή της υποδομής ΟΣΕ. Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. λυπάται για την αναστάτωση που έχει προκληθεί και θα προχωρήσει σε αποζημίωση των επιβατών, παρότι ουδεμία ευθύνη φέρει για τη σημερινή εικόνα στη σιδηροδρομική συγκοινωνία. Την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας στο εθνικό δίκτυο την έχει αποκλειστικά ο ΟΣΕ".

ΣΥΡΙZA: αδέξιος και αμήχανος αντιπερισπασμός της Κυβέρνησης

Σε δήλωση του, ο Γιώργος Βαρεμένος, Τομεάρχης Υποδομών και Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας την σημερινή απεργία αναφέρει, «Σχετικά με την σημερινή απεργιακή κινητοποίηση στον σιδηρόδρομο, ο Κ. Καραμανλής με τις πρωινές δηλώσεις του πιάστηκε ανενημέρωτος και παραπληροφορημένος. Και σε μια προσπάθεια να καλύψει τους κομματικούς επικεφαλής του ΟΣΕ, βρήκε το πρόσχημα για να εξαπολύσει επίθεση στο αναφαίρετο δικαίωμα στην απεργία. Αφού λοιπόν οι δικοί του τον παραπληροφόρησαν με άψογο «επιτελικό» τρόπο, τον ενημερώνουμε, όπως και όλους τους πολίτες, για τα εξής:

Η σημερινή απεργία κηρύχθηκε από χθες το μεσημέρι από 3 σωματεία (Λαρισαϊκός, Κλειδούχοι, Πελοπόννησος), στα οποία μάλιστα πλειοψηφούν συντριπτικά οι συνδικαλιστές της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ. Άρα, κάθε άλλο παρά «αιφνιδιαστική και απροειδοποίητη» ήταν η σημερινή απεργία. Μάλλον ο ίδιος ο Κ. Καραμανλής αιφνιδιάσθηκε από τους νεοδημοκράτες συνδικαλιστές και από την διοίκηση του ΟΣΕ, που ενώ γνώριζαν την κήρυξη της απεργίας διαβεβαίωναν χθες, τον ίδιο και τους πολίτες, ότι τα δρομολόγια θα διεξάγονταν σήμερα κανονικά!

Έτσι, με έναν αδέξιο και αμήχανο αντιπερισπασμό, βρήκε πάλι σήμερα την ευκαιρία να μιλήσει, όπως κάνει πάντα η παράταξή του, για «οργανωμένες μειοψηφίες, που με τσαμπουκά παρακωλύουν τις συγκοινωνίες», απειλώντας με πειθαρχικές ή και δικαστικές διώξεις. Ας γνωρίζει ότι, όπως και στο ασφαλιστικό, έτσι και σε κάθε απόπειρα φαλκίδευσης του δικαιώματος στην απεργία, θα μας βρει απέναντί του, δίπλα στους εργαζόμενους και τους πολίτες».