Πολιτική

Τσίπρας: όποιος διαφωνεί, φεύγει από τον ΣΥΡΙΖΑ

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τους "αρμούς εξουσίας", προκαλώντας την αντίδραση του Στέλιου Πέτσα. Εξαπέλυσε επίθεση στον Πρωθυπουργό για την διαχείριση του Μεταναστευτικού.

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο Μεταναστευτικό άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στον Alpha, από όπου έστειλε μηνύματα και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ.

"Η κριτική που ασκούμε στην κυβέρνηση είναι για το πώς το διαχειρίζεται, όχι για το ποιος φταίει. Αυτοί έλεγαν ότι φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται οι πρόσφυγες και ήρθε η ΝΔ και ήρθαν περισσότεροι. Εμείς αφήσαμε τη Μόρια με 5.000 και τώρα είναι 25.000", είπε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι "το μεγάλο πρόβλημα με την κυβερνητική διαχείριση είναι ότι έλεγαν προεκλογικά δύο αντιφατικά πράγματα: αποσυμφόρηση των νησιών και κανένας ξένος στην ενδοχώρα. Πώς θα γίνει αυτό; Είναι αδύνατον. Είναι σα να θέλουν να τετραγωνίσουν τον κύκλο".

Ανέφερε ότι το πρόβλημα του πρωθυπουργού είναι ότι δεν μπορεί να πείσει τους δημάρχους για τις μετεγκαταστάσεις, γιατί προεκλογικά "τους είχε φουσκώσει τα μυαλά". "Πάνε να λύσουν το θέμα ουσιαστικά διαγράφοντας από τον χάρτη τα πέντε νησιά, όταν δηλαδή αποφασίζουν να μην πιέσουν τους δικούς τους δημάρχους για τις μετεγκαταστάσεις και αποφασίζουν να τους αφήσουν όλους τους ανθρώπους στα νησιά και να φτιάξουν νέα κέντρα στα νησιά", είπε. Επέκρινε την κυβέρνηση για την ΠΝΠ για τις επιτάξεις και σχολίασε ότι έφερε ΠΝΠ γιατί ήξερε ότι οι βουλευτές που προέρχονται από τα νησιά δεν θα ψήφιζαν.

Το πρόβλημα δεν θα λυθεί με κανέναν αυταρχισμό, θα λυθεί μόνο με σοβαρό σχεδιασμό μετεγκαταστάσεων στο εσωτερικό της χώρας των ευάλωτων, σημείωσε ο κ. Τσίπρας και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι πατά σε δύο βάρκες, κάνοντας αναφορά στο "κλίμα που διαμορφώνουν" δηλώσεις όπως του υπουργού Ανάπτυξης κ. Γεωργιάδη ο οποίος, όπως σχολίασε, αναφέρεται στο ζήτημα παρότι δεν είναι στο χαρτοφυλάκιο του. "Με αυτές τις απόψεις δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα κρίσιμο θέμα που έχει πάρει εθνικές διαστάσεις", είπε και υπογράμμισε πως "το χειρότερο είναι να αγνοήσουμε τη ζωή σε πέντε νησιά της χώρας μας" και ότι "δεν πρέπει να τα αφήσουμε στην τύχη τους".

"Εγώ την αντιπολίτευση που έκανε ο Μητσοτάκης σε εμένα δεν την έχω κάνει ούτε στο προσφυγικό ούτε στα εθνικά", τόνισε. Ερωτηθείς εάν θα βάλει πλάτη θεσμικά ως αξιωματική αντιπολίτευση, ο κ. Τσίπρας είπε πως έχει δηλώσει ότι "στα κρίσιμα εθνικά θέματα και στο προσφυγικό δεν θα κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση. Όμως όταν βλέπουμε ανοησίες είναι υποχρέωση μας να τις επισημαίνουμε". Πρόσθεσε ότι "αν η κυβέρνηση φέρει ένα σοβαρό σχέδιο που έχει ενδεχομένως δυσκολίες και αφορά τη μετεγκατάσταση πληθυσμών εμείς θα το στηρίξουμε. Αλλά το σχέδιο αυτό δεν μπορεί να πατά σε δύο βάρκες".

"Ο κ. Μητσοτάκης δεν μπορεί να πατά δυο βάρκες ή θα ακολουθήσει μια πολιτική που θα είναι ευρωπαϊκή, δημοκρατική, φιλελεύθερη και όχι ακραία ή θα είναι ο πρωθυπουργός του κ. Γεωργιάδη και του κ. Βορίδη, της ακροδεξιάς", είπε. Ερωτηθείς αν θεωρεί τον κ. Γεωργιάδη "ακροδεξιό ή νεοφιλελεύθερο", απάντησε ότι είναι "ακραία δεξιός στα ζητήματα ταυτότητας, και είναι ακραία νεοφιλελεύθερος στην οικονομική πολιτική".

Μήνυμα στους διαφωνούντες εντός ΣΥΡΙΖΑ

Ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε και στα ζητήματα που αφορούν στον ΣΥΡΙΖΑ και τη διεύρυνση. "Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάντα ένα κόμμα σε διαρκή κίνηση, μετασχηματισμό και αλληλεπίδραση με τα ρεύματα της εποχής και γι' αυτό μπόρεσε από κόμμα διαμαρτυρίας να γίνει κόμμα κυβερνητικό και να εκφράσει την προοδευτική παράταξη του τόπου και να διαμορφώσει ιστορικό ρόλο σε κρίσιμες στιγμές", τόνισε. Είπε ότι μετά από 4,5 χρόνια μεγάλων δυσκολιών, ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές πήρε ένα μεγάλο ποσοστό "και είπα ότι είναι εντολή μετασχηματισμού σε ριζοσπαστικό σύγχρονο αριστερό κόμμα που θα μπορέσει να αντιστοιχηθεί οργανωτικά με τις μεγάλες μάζες που έρχονται και το στηρίζουν".

Ερωτηθείς για το ζήτημα της προσθήκης στον τίτλο, είπε ότι "σημασία δεν έχει μόνο η μαρκίζα αλλά και το περιεχόμενο. Πρώτα θα αναδείξουμε το περιεχόμενο και μετά θα βάλουμε και τη μαρκίζα". Πρόσθεσε ότι "βρισκόμαστε σε πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία γιατί είμαστε το μόνο κόμμα που κυβέρνηση και έχει την πολιτική παρρησία να κάνει τολμηρό απολογισμό που θα μας κάνει καλύτερους". Το επόμενο στάδιο θα είναι το Πρόγραμμα, είπε, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κερδίσει τις εκλογές για να δημιουργήσει τη δυνατότητα η χώρα να πάει πιο μπροστά, εκπροσωπώντας τους πολλούς, τη μεσαία τάξη, τους μη προνομιούχους, τους αδύναμους.

Είπε πως το όνομα θα συμπυκνώνει την ιδεολογική αναφορά και των ανθρώπων που έρχονται τώρα αλλά και της πορείας που έχει καταγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και της πορείας που θέλει να ακολουθήσει από εδώ και στο εξής.

Κόντρα με το Μαξίμου για τους "αρμούς εξουσίας"

Ερωτηθείς για την αναφορά στους "αρμούς της εξουσίας", επανέλαβε ότι μίλησε για την εκτελεστική εξουσία "και έκανα απολύτως σαφές και αναφέρθηκα στο ναρκοθετημένο πεδίο που βρήκαμε στη δημόσια διοίκηση με το κομματικό κράτος, σε ελεγκτικούς μηχανισμούς με κυκλώματα διαφθοράς και διαπλοκής, ένα κράτος λάφυρο που δημιούργησαν τα κόμματα εξουσίας το προηγούμενο διάστημα και εμπόδισε σε μεγάλο βαθμό το έργο μας στην τετραετία".

"Μιλάνε αυτοί που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία επειδή έκαναν το κράτος λάφυρο και τώρα κάνουν τα ίδια", είπε. "Σήμερα έχουμε μια συσσωρευμένη εμπειρία, γιατί δεν αρκεί να έχεις τη βούληση αλλά πρέπει να ξέρεις και πώς θα εφαρμόσεις το κυβερνητικό σου σχέδιο", είπε, υπογραμμίζοντας ότι έχει τονίσει πως "τρία είναι τα συστατικά με τα οποία μπορείς πράγματι να χτυπήσεις το κράτος της διαφθοράς και της αναξιοκρατίας: κανόνες διαφάνεια, αξιοκρατία. Επέκρινε τον κ. Μητσοτάκη ότι ως υπουργός πριν από τις εκλογές του '15 "είχε αλλάξει όλους τους διευθυντές της δημόσιας διοίκησης βάζοντας δικούς του". "Δεν είναι αυτό το κράτος που μας αξίζει. Οι τεχνοκράτες οφείλουν να είναι άρτια καταρτισμένοι σε κρίσιμες θέσεις της δημόσιας διοίκησης κι αν λειτουργούν όχι με βάση το κομματικό τους κριτήριο αλλά με βάση ό,τι ορίζει το Σύνταγμα. Να έχουν μπει με αξιοκρατικές διαδικασίες και όχι ως ρουσφέτια του παλιού πολιτικού συστήματος, όντας ρουσφέτια πολλές φορές δεν λειτούργησαν με βάση το Σύνταγμα, πολλές φορές κωλυσιεργούσαν ή και υπονόμευαν", είπε.

Απαντώντας στον Αλέξη Τσίπρα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, σε δήλωση του αναφέρει "Ο κ. Τσίπρας συνέχισε σήμερα τα ψέματα. Παλιά του τέχνη, κόσκινο. Ισχυρίστηκε ότι η ανατριχιαστική δήλωσή του για έλεγχο όλων των «αρμών της εξουσίας», δήθεν αφορούσε μόνο την εκτελεστική. Μόλις πριν λίγες μέρες, όμως, είχε στραφεί εναντίον της Δικαιοσύνης, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Μέσων Ενημέρωσης και τελικά, του ίδιου του Συντάγματος. Αυτό επιβεβαίωσε και ο κ. Πολάκης, ο οποίος στοχοποίησε με ανάρτησή του την Τράπεζα της Ελλάδας. Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι όσα προστατεύει το Σύνταγμά μας, δεν υπάρχουν στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ".

Μήνυμα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ

Ερωτηθείς αν υπάρχει "θύλακας" μέσα στο κόμμα που να αμφισβητεί κάποιες πολιτικές αποφάσεις του, ο κ. Τσίπρας είπε ότι "διαφορετικές απόψεις υπάρχουν σε όλα τα ζωντανά κόμματα, έχουμε διαφορετική κουλτούρα, ενός ζωντανού ειλικρινούς διαλόγου αλλά στο δια ταύτα υπάρχει ένα κοινό σχέδιο που δεν αμφισβητείται, υπάρχει αλληλεγγύη και συντροφικότητα σε αντίθεση με την παράταξη της δεξιάς, όπου υπάρχει ησυχία, όμως όταν χάσει ο αρχηγός τις εκλογές ξεσπά διαλυτικός πόλεμος". "Εμείς όταν διαφωνούμε δεν υπονομεύουμε, ο καθένας ακολουθεί τον δρόμο του", είπε, θυμίζοντας ότι έχει περάσει δυο διασπάσεις, μια με τον Φ. Κουβέλη και μια με τον Π. Λαφαζάνη. "Θεωρώ ότι είναι έντιμος άνθρωπος, όμως οι πολιτικές και ιδεολογικές μας διαφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες", απάντησε, ερωτηθείς αν θα μπορούσε να τα ξαναβρεί με τον κ. Λαφαζάνη.