Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Συνεχίζεται η διαμάχη άνοιξης-χειμώνα σε πολλές περιοχές της επικράτειας. Τι συμβουλεύουν οι ειδικοί.

Οι «αψιμαχίες» μιας ορμητικής άνοιξης και ενός αμυνόμενου -κυρίως στα βουνά- χειμώνα, συνεχίζονται, ευνοώντας μεν το κλάδεμα, αλλά και τις αρρώστιες.

Την Τετάρτη αναμένονται πρωινές ομίχλες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά και ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που στα δυτικά και βόρεια θα πυκνώσουν, με βροχές το βράδυ στα βορειοδυτικά, που την νύχτα θα ενταθούν.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια από τον -1 βαθμό έως τους 16 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από το μηδέν έως τους 19 βαθμούς και νοτιότερα από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι, εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, στα πελάγη έως 5 μποφόρ. Αργότερα οι άνεμοι θα γυρίσουν σε δυτικούς-νοτιοδυτικούς, 4 με 6 μποφόρ.

Ο καιρός την Τετάρτη σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου, ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές για την Φομοψη και την Μακροφομα. Πρόκειται για μυκητολογικές ασθένειες που προκαλούνται από συγγενείς μύκητες, οι οποίοι διαχειμάζουν υπό μορφή πυκνιδίων στην επιφάνεια των προσβεβλημένων κληματίδων.

Για το λόγο αυτό, οι προσβεβλημένες κληματίδες πρέπει να απομακρύνονται άμεσα και να καίγονται. Ο χαλκός συμβάλει την καταστροφή των πυκνιδίων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

