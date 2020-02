Οικονομία

Ρύθμιση για τα αναδρομικά από συνταξιούχους

Ευνοϊκή ρύθμιση προωθεί το υπουργείο Οικονομικών για να λυθεί με δίκαιο τρόπο το θέμα. Τι αποκαλύπτουν αρμόδιες πηγές.

Ευνοϊκή ρύθμιση για να λυθεί με δίκαιο τρόπο για τους συνταξιούχους, το θέμα που έχει προκύψει με όσους είχαν λάβει τα προηγούμενα χρόνια συντάξεις αναδρομικά, χωρίς να τις έχουν δηλώσει, προωθεί το υπουργείο Οικονομικών.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι στόχος είναι το θέμα να αντιμετωπισθεί με δίκαιο και λογικό τρόπο για τις δεκάδες χιλιάδες των συνταξιούχων αυτών, δεδομένου ότι και το κράτος φέρει ευθύνη για τη μεγάλη καθυστέρηση στην απονομή της σύνταξής τους ή για άλλες παραλείψεις που αφορούν στην υπόθεση.

Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι αυτοί πρόσφατα έλαβαν εκκαθαριστικά σημειώματα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με τα οποία τους ζητά να καταβάλλουν τον φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα αυτά από συντάξεις που δεν δηλώθηκαν στην εφορία όταν εισπράχθηκαν. Πρόκειται κυρίως για ποσά που εισέπραξαν οι συνταξιούχοι από το 2013 και μετά, τα οποία αφορούν συντάξεις που δεν είχαν απονεμηθεί προγενέστερα χρόνια από το έτος αυτό.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ρύθμιση θα περιλαμβάνει έκπτωση επί των προστίμων και προσαυξήσεων που αναλογούν στη διάρκεια των ετών για τα οποία δεν δηλώθηκαν τα σχετικά ποσά.