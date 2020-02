Υγεία - Περιβάλλον

Εκατοντάδες επιβάτες εγκαταλείπουν το κρουαζιερόπλοιο “Diamond Princess”

Στο κρουαζιερόπλοιο, που είναι αγκυροβολημένο και σε “καραντίνα” στη Γιοκοχάμα, βρίσκονται και δύο Έλληνες.

Περίπου 500 επιβάτες θα εγκαταλείψουν, την Τετάρτη, το κρουαζιερόπλοιο “Diamond Princess” που βρίσκεται σε καραντίνα στην Γιοκοχάμα, αφού βρέθηκαν αρνητικοί στα τεστ για τον νέο κορονοϊό που μόλυνε εκατοντάδες ανθρώπους πάνω στο πλοίο, ανακοίνωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Υγείας της Ιαπωνίας.

«Ο ακριβής αριθμός (των ανθρώπων που θα φύγουν την Τετάρτη) αλλάζει ακόμη, αλλά θα είναι περίπου 500 άτομα», δήλωσε στους δημοσιογράφους.

Μόνο εκείνοι που τα αποτελέσματά τους στα τεστ ήταν αρνητικά και δεν είχαν στενή επαφή με άτομο που έχει μολυνθεί, θα επιτραπεί να αποβιβαστούν από το πλοίο, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Η πλειονότητα θα είναι Ιάπωνες. Πολλές χώρες έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να επαναπατρίσουν τους πολίτες τους που βρίσκονται πάνω στο πλοίο. Μεταξύ αυτών και η χώρα μας, καθώς στο “Diamond Princess” βρίσκονται και δύο Έλληνες, για τους οποίους ο Υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, προανήγγειλε την Κυριακή πως είναι θέμα χρόνου η επιστροφή τους.

Περίπου 3.700 επιβάτες και μέλη πληρώματος, 56 εθνικοτήτων, βρίσκονταν αρχικά πάνω στο κρουαζιερόπλοιο, που τέθηκε σε καραντίνα στις αρχές Φεβρουαρίου στον κόλπο της Γιοκοχάμα κοντά στο Τόκιο, έπειτα από τον εντοπισμό επιβάτη ο οποίος είχε αποβιβαστεί στο Χονγκ Κονγκ πριν αποκαλυφθεί ότι είχε μολυνθεί.

Όλοι είχαν λάβει εντολή να παραμείνουν στις καμπίνες τους για δύο εβδομάδες, όμως αυτό δεν εμπόδισε την εξάπλωση του ιού: τουλάχιστον 542 άτομα έχουν μολυνθεί. Πρόκειται για την κύρια εστία μόλυνσης του νέου κορονοϊού εκτός Κίνας.

Ο απολογισμός του νέου κορονοϊού έφθασε τους 1.886 θανάτους στην ηπειρωτική Κίνα. Εκτός Κίνας, έχουν καταγραφεί πέντε θάνατοι: ένας στο Χονγκ Κονγκ, ένας στις Φιλιππίνες, ένας στην Ιαπωνία, ένας στην Ταϊβάν και ένας στη Γαλλία.