Πολιτική

Τουρκική πρόκληση στο Καστελόριζο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ενώ συνεχίστηκε το μπαράζ παραβιάσεων από τουρκικά μαχητικά, τουρκικές ακταιωροί “συνόδευσαν” λέμβο από τα τουρκικά παράλια σε νησί του συμπλέγματος της Μεγίστης.

Νέα τουρκική πρόκληση στο νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου, από σκάφη της Ακτοφυλακής της γείτονος, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα οι συζητήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) στην Αθήνα.

Το πρωί της Τρίτης, λέμβος με μερικές δεκάδες αιτούντες ασύλου και παράτυπους μετανάστες, έφυγε από τα τουρκικά παράλια με κατεύθυνση την νησίδα Στρογγύλη, σχεδόν συνοδευόμενη από ακταιωρούς της Τουρκικής Ακτοφυλακής, καθώς τα πληρώματα των εν λόγω σκαφών δεν προέβησαν, ως όφειλαν, σε καμία κίνηση αποτροπής εισόδου της λέμβου στα ελληνικά χωρικά ύδατα, ως να ενθάρρυναν ουσιαστικά την διέλευση της βάρκας από την τουρκική στην ελληνική επικράτεια.

Η ελληνική πλευρά ήταν προετοιμασμένη και άμεσα ενεργοποιήθηκε αποστολή Έρευνας και Διάσωσης, με πλωτό του λιμενικού και τέσσερα πλωτά του Ελληνικού Στρατού, που έσπευσαν στην Στρογγύλη, όπου έδεσε η λέμβος με τους δεκάδες αλλοδαπούς.

Οι πρόσφυγες και μετανάστες μεταφέρθηκαν από τις ελληνικές αρχές στο Καστελόριζο.

Αδιάκοπο το γαϊτανάκι των παραβιάσεων και εμπλοκών

Εν τω μεταξύ, συνεχίστηκε από 6 τουρκικά F-16, 2 F-4 και ένα φωτογραφικό αεροσκάφος CN-235, ο χορός των προκλήσεων στον αέρα του Αιγαίου, με συνολικά όλη την Τρίτη 6 παραβάσεων και 10 παραβιάσεων του FIR Αθηνών. Τα 4 από τα μαχητικά ήταν οπλισμένα και καταγράφηκαν 2 εμπλοκές με αεροπλάνα της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία αναγνώρισαν και αναχαίτισαν τα τουρκικά αεροπλάνα.