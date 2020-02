Πολιτική

Εκπρόσωπος ΟΗΕ στον ΑΝΤ1: Δεν υιοθετούμε όσα περιλαμβάνει το μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης

Τι αποκαλύπτουν διπλωματικές πηγές σχετικά με την στάση των Ηνωμένων Εθνών για το θέμα. Τι απάντησε ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ στον ΑΝΤ1.

Τα Ηνωμένα Έθνη ξεκαθάρισαν μέσω του εκπροσώπου τους ότι όσα περιλαμβάνονται στο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο και θα αναρτηθούν το επόμενο διάστημα στους ιστοτόπους του δεν σημαίνει ότι υιοθετούνται από τον ΟΗΕ.

Σε ερώτηση του ΑΝΤ1, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής μας στην Νέα Υόρκη, Θανάσης Τσίτσας, για την επικείμενη ανάρτηση στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών της συμφωνίας Τουρκίας -Λιβύης, ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ , Φαρχάν Χακ, αφού περιέγραψε την σχετική διαδικασία – η οποία γίνεται σε δύο φάσεις - και κινούμενος πάντα στην λογική των ίσων αποστάσεων ξεκαθάρισε ότι η ανάρτηση της σε λίγες ημέρες ή η πρωτοκόλληση της αργότερα στις ιστοσελίδες του δεν συνεπάγεται ότι υιοθετείται από την Γραμματεία του ΟΗΕ. Επίσης, ο κ. Χακ, υπενθύμισε ότι με βάση την διαδικασία όταν οι γεωγραφικές συντεταγμένες. - έτσι όπως ορίζονται στο τουρκο-λιβυκό μνημόνιο - πρωτοκολληθούν στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών θα συνοδεύονται από την σχετική αποποίηση των ευθυνών του ΟΗΕ (disclaimers).

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η νομική υπηρεσία του ΟΗΕ στην οποία έχει κατατεθεί το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο δεν θα αποφανθεί σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο του και θα εξετάσει μόνο την νομιμότητα της διαδικασίας κατάθεσης του μνημονίου. Οι ίδιες διπλωματικές πηγές ανέφεραν στον ΑΝΤ1 ότι «η πρωτοκόλληση δεν προβλέπεται να γίνει σύντομα καθώς υπάρχει πίεση από την ελληνική πλευρά να καθυστερήσει και σε κάθε περίπτωση η πρωτοκόλληση, δεν έχει καμία νομική αξία αλλά όλοι αναγνωρίζουν ότι η Άγκυρα θα την εκμεταλλευθεί και πολιτικά και επικοινωνιακά για να προωθήσει τα σχέδια της».

Η αποκλειστική γραπτή απάντηση του εκπροσώπου του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ στον ΑΝΤ1 ήταν η εξής : «Υπάρχουν δύο διαφορετικές διαδικασίες που εμπλέκονται, η μία είναι όταν η Γραμματεία λαμβάνει μέσα (μνημόνιο) για το σκοπό της καταχώρισης (registration) σύμφωνα με το άρθρο 102 του Χάρτη και η άλλη όταν ζητείται από ένα κράτος μέλος να δημοσιοποιηθεί υλικό σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες και τα όρια ή τα όριά τους στον ιστότοπο του τμήματος της Διεύθυνσης Ωκεάνιων Υποθέσεων και Δικαίου της Θάλασσας του Γραφείου Νομικών Υποθέσεων (Τμήμα) ή το Δελτίο (Βullentin) του Δικαίου της Θάλασσας που δημοσιεύεται από αυτό.

Η καταχώρηση δεν συνεπάγεται απόφαση της Γραμματείας σχετικά με την φύση του μέσου (σσ: μνημόνιο) συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος ενός διαδίκου, ή οποιουδήποτε άλλου παρόμοιου ζητήματος. Επομένως, η αποδοχή της Γραμματείας για την εγγραφή μιας πράξης δεν απονέμει στο όργανο την ιδιότητα μιας συνθήκης ή μιας διεθνούς συμφωνίας, εάν δεν διαθέτει ήδη το καθεστώς αυτό.

Ομοίως, η Διεύθυνση, που καθοδηγείται από το άρθρο 102 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συνήθως δεν περιλαμβάνει μια συνθήκη στην ιστοσελίδα της ή στο Δελτίο του Δικαίου της Θάλασσας, εκτός αν αυτό έχει προηγουμένως καταχωρηθεί στο τμήμα της Συνθήκης. Εάν δημοσιευτεί στον ιστότοπο ή στο Δελτίο, αυτό γίνεται με την εφαρμογή αποποίησης σειράς ευθυνών (disclaimers).