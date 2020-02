Πολιτική

Μεταναστευτικό: στον “αέρα” οι αποφάσεις για τα κλειστά κέντρα κράτησης

Το "όχι" του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου στη συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό και τα σχέδια της κυβέρνησης για την επόμενη ημέρα...

Στον «αέρα» βρίσκονται οι αποφάσεις για τα κλειστά κέντρα κράτησης στα νησιά μετά την άρνηση του περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Κωνσταντίνου Μουτζούρη να συναντηθεί με τον αρμόδιο υπουργό.

«Ας μην περιμένει αδίκως» διεμήνυσε στον Νότη Μηταράκη, με ανάρτηση του στην προσωπική του σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Μουτζούρης, ματαιώνοντας έτσι τη συνάντησή του και των άλλων αυτοδιοικητικών του Β. Αιγαίου, με τον υπουργό.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη η κυβέρνηση δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην εφαρμογή του σχεδίου της και έτσι από την επόμενη κιόλας εβδομάδα θα ξεκινήσουν τα έργα για την κατασκευή των κλειστών κέντρων στα νησιά του Αιγαίου, καθώς ήδη έχουν επιταχθεί οι εκτάσεις, όπως ορίζει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της κυβέρνησης.

Εξάλλου, ο Νότης Μηταράκης, σε νέα του συνέντευξη, αρνήθηκε ότι χρησιμοποίησε τη λέξη «πάγωμα» για τις επιτάξεις και διευκρίνισε ότι δόθηκε απλώς μία εβδομάδα προθεσμία στους τοπικούς φορείς για να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Λίνος Σισιλιάνος, ενημερώνοντας τα μέλη της Υποεπιτροπής για την καταπολέμηση της εμπορίας και της εκμετάλλευσης ανθρώπων και της Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του ανθρώπου σχετικά με τα «διδάγματα, και τις προκλήσεις από νομολογίες του ΕΔΑΔ σε υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων», τόνισε ότι οι κλειστές δομές κράτησης δεν απαγορεύονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αρκεί να τηρούνται οι εγγυήσεις του άρθρου 5 της ευρωπαϊκής σύμβασης που αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια.

Το θέμα των κλειστών κέντρων κράτησης για τους πρόσφυγες και μετανάστες είχαν θέσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ραλλία Χρηστίδου και Χρήστος Γιαννούλης, με ερώτημα για το αν είναι σύμφωνο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη λειτουργία τους.

Απαντώντας ο κ. Σισιλιάνος σημείωσε ότι ποτέ το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν είπε ότι απαγορεύονται οι κλειστές δομές κράτησης. «Σε ένα κλειστό κέντρο κράτησης που θα μείνει για ένα μήνα και μπορεί να βγει και να μπει ο κρατούμενος, δεν τίθεται ζήτημα περιορισμού της ατομικής ελευθερίας. Δεν απαγορεύεται η λειτουργία του. Αυτόματα ενεργοποιούνται οι συνθήκες εγγυήσεις του άρθρου 5. Είναι άλλο το εφαρμοστικό πλαίσιο για τη κλειστή δομή κράτησης και άλλο για την ανοιχτή δομή κράτησης. Ποτέ δεν είπε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ότι απαγορεύεται. Σε όλα τα κλειστά κέντρα κράτησης, εξαρτάται αν εφαρμόζονται οι επιμέρους εγγυήσεις του άρθρου 5. Στις κλειστές δομές, όσοι κρατούνται μπορούν να επικαλεστούν το άρθρο 5 ενώ όσοι βρίσκονται σε ανοιχτές δομές δεν μπορούν να το επικαλεστούν», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σισιλιάνος.