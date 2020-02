Οικονομία

Μητσοτάκης: ευρεία και σε βάθος στρατηγική εταιρική η σχέση με τα Αραβικά Εμιράτα

Με τον Υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός.

Συνάντηση με τον υπουργό Επικρατείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Dr. Sultan Ahmed Al Jaber είχε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός χαιρέτισε την πραγματοποίηση του Φόρουμ Διευρυμένης Στρατηγικής Συνεργασίας, τονίζοντας ότι αποτελεί εξαιρετική βάση για την αμοιβαία επωφελή οικονομική συνεργασία των δύο χωρών, με έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων και την περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας σε όλους τους τομείς.

«Είναι χαρά μου να υποδέχομαι την αντιπροσωπεία σας στην Ελλάδα. Θέλω να συγχαρώ όλους όσους ενεπλάκησαν, ώστε να διασφαλίσουν ότι αυτό το ταξίδι γίνεται τόσο σύντομα μετά την πολύ επιτυχημένη επίσκεψή μας στο 'Αμπου Ντάμπι», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης στον διάλογο που είχαν μπροστά στις κάμερες. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι έχει πολύ φιλόδοξα σχέδια για τη φύση αυτής της σχέσης, η οποία -όπως σημείωσε- θα καταλήξει σε μία ευρεία και σε βάθος στρατηγική εταιρική σχέση.

«Νομίζω ότι αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία και για τη δική σας ομάδα να εξοικειωθεί με τις εξελίξεις στην Ελλάδα. Όπως γνωρίζετε είμαστε μία σχετικά νέα κυβέρνηση -είμαστε στην εξουσία επτά μήνες- αλλά νομίζω η γενικότερη οικονομική ατμόσφαιρα έχει ήδη αλλάξει σημαντικά», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή σε επενδύσεις.

«Ήδη προκαλούμε σημαντικό ενδιαφέρον για αυτά που γίνονται στη χώρα. Οι αγορές κεφαλαίου επιβραβεύουν την Ελλάδα, προσφέροντας ιστορικά χαμηλά επιτόκια δανεισμού. Οι οίκοι αξιολόγησης αναβαθμίζουν τη χώρα, υπάρχει μία γενικότερη αίσθηση αισιοδοξίας και θέλουμε να διασφαλίσουμε πως τα ΗΑΕ θα είναι μέρος αυτής της success story», υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. «Νομίζω στο τέλος της ημέρας θα φύγετε από την Ελλάδα με μία πολύ καλύτερη αντίληψη του τι συμβαίνει στη χώρα», πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Από την πλευρά του ο κ. Sultan Ahmed Al Jaber τόνισε πως η ηγεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ενδιαφέρεται πολύ και είναι ειλικρινά δεσμευμένη στο να εξερευνήσει διάφορους τομείς συνεργασίας, να προωθήσει τους υφιστάμενους και να προχωρήσει σε μία πολύπλευρη και σε βάθος στρατηγική εταιρική σχέση με μία σπουδαία χώρα όπως η δική σας.

«Εγώ και η αντιπροσωπεία που εκπροσωπεί διάφορους φορείς, την κυβέρνηση και τον ιδιωτικό τομέα των ΗΑΕ- είμαστε εξαιρετικά ενθουσιασμένοι για τις δυνατότητες που προσφέρει η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών μας», τόνισε.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης κυβερνητικών αντιπροσωπειών των δύο χωρών συζητήθηκαν εκτενώς ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της διευρυμένης στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας - ΗΑΕ, η ενίσχυση των οικονομικών δεσμών των δύο χωρών, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ακόμη o υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Νότης Μηταράκης, ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα οικονομικής διπλωματίας Κωνσταντίνος Φραγκογιάννης, ο προϊστάμενος στο Οικονομικό Γραφείο του Πρωθυπουργού Αλέξης Πατέλης, ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Υποθέσεων και Εξωστρέφειας Γρηγόρης Δημητριάδης, ο πρέσβης στα ΗΑΕ Διονύσης Ζώης, η διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού πρέσβης Ελένη Σουρανή και ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Επικρατείας των ΗΑΕ είναι επικεφαλής αντιπροσωπείας 30 αξιωματούχων που επισκέπτεται τη χώρα μας στο πλαίσιο του Φόρουμ Διευρυμένης Στρατηγικής Συνεργασίας, επισφραγίζοντας με αυτό τον τρόπο την ουσιώδη ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ύστερα και από την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στα ΗΑΕ.

O υπουργός Επικρατείας των ΗΑΕ αναφέρθηκε στην ισχυρή παρουσία της Ελλάδας στην έκθεση «Expo 2020» που θα εγκαινιαστεί στο Dubai τον Οκτώβριο και έδωσε στον πρωθυπουργό ένα βραχιολάκι με το σήμα της έκθεσης.