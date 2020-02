Υγεία - Περιβάλλον

Δήμος Αθηναίων: Διανέμει σε μαθητές τετράδια με αντικαπνιστικό μήνυμα

«Καμία απαγόρευση και κανένας νόμος δεν μπορεί να πετύχει αυτό που μπορούν να κάνουν η πρόληψη, η παιδεία και η ενημέρωση», τόνισε ο Κώστας Μπακογιάννης.

Δέκα χιλιάδες τετράδια με αντικαπνιστικό μήνυμα διανέμει στους μαθητές της πέμπτης και της έκτης τάξης όλων των Δημοτικών Σχολείων της Αθήνας, ο Δήμος Αθηναίων.

Στόχος της πρωτοβουλίας αυτής, που γίνεται σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο «George D. Behrakis» είναι ν' αναπτυχθούν από πολύ μικρή ηλικία αντιστάσεις στο τσιγάρο και όλα τα καπνικά προϊόντα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, η επιμέλεια των τετραδίων και η εικονογράφηση τους έγινε από ειδικούς επιστήμονες και δίνουν το μήνυμα στους μαθητές ότι γυρίζοντας την πλάτη στο κάπνισμα και υιοθετώντας μια πιο υγιεινή καθημερινότητα (με άθληση, σωστή διατροφή κ.α.) βρίσκονται στον δρόμο για μια καλύτερη ζωή. «Καμία απαγόρευση και κανένας νόμος δεν μπορεί να πετύχει αυτό που μπορούν να κάνουν η πρόληψη, η παιδεία και η ενημέρωση» δήλωσε σχετικά, ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης. «Στόχος μας, πρόσθεσε, είναι να φυτέψουμε κι εμείς έναν σπόρο για τη δημιουργία μιας κοινωνίας με πολίτες που συνειδητά επιλέγουν να μην καπνίζουν».

Ο κ. Μπακογιάννης για το θέμα αυτό είχε συνάντηση το προηγούμενο διάστημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον Έλεγχο του Καπνίσματος καθηγητή Παναγιώτη Μπεχράκη και συζήτησαν εκτενώς τις δυνατότητες συνεργασίας. Σύμφωνα με τον κ. Μπεχράκη , πρωτοβουλίες όπως το τετράδιο αυτό, μαζί με τις άμεσες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις στους μαθητές, τα βιωματικά σεμινάρια κ.α. «είναι τα κύρια επιστημονικά μέσα, με τα οποία επιχειρείται την τελευταία δεκαετία και τελικά κερδίζεται, η δύσκολη μάχη του SMOKEFREEGREECE». Ήδη τονίζει η «ανατροπή έχει γίνει, τα παιδιά σήμερα, όχι μόνο αποστρέφονται το κάπνισμα, αλλά είναι αυτά που συμβουλεύουν τους γονείς τους να μην καπνίζουν».