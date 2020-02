Πολιτική

Σύνοδος ΝΑΤΟ: Γιατί αποχώρησαν οι Έλληνες βουλευτές

Ο ρόλος του προεδρευόντος και οι αναφορές του πρέσβη της Τουρκίας. Τι αναφέρεται σε ανακοίνωση της Βουλής.

Αποχώρησε, χθες, από συνεδρίαση επιτροπών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες η ελληνική αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τη Μαριέττα Γιαννάκου, βουλευτή Επικρατείας της Ν.Δ., το Μανούσο Βολουδάκη, Βουλευτή Χανίων Ν.Δ, Θεοδώρα Τζάκρη, Βουλευτή Πέλλας ΣΥ.ΡΙΖ.Α, Μάριου Κάτση, Βουλευτή Θεσπρωτίας ΣΥ.ΡΙΖ.Α και Ανδρέα Λοβέρδου, Βουλευτής Κινήματος Αλλαγής.

Αιτία της αποχώρησης ήταν η συμπεριφορά του προεδρεύοντος ο οποίος προσπάθησε να εμποδίσει μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας να υποβάλλουν ερωτήσεις και να τοποθετηθούν μετά την ομιλία του τούρκου πρέσβη στο ΝΑΤΟ που συμμετείχε στη συνεδρίαση.

Η Ελληνική Βουλή προχώρησε, σήμερα, σε ανακοίνωση για το συμβάν λέγοντας τα ακόλουθα:

«Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ως Ελληνική Αντιπροσωπεία θέσαμε με έμφαση το ζήτημα της συμφωνίας Τουρκίας-Λιβύης η οποία παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Στη συζήτηση που ακολούθησε μετά από τοποθέτηση του Πρεσβευτή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, αφ' ενός ζητήσαμε να λάβουμε απαντήσεις σχετικά με το ζήτημα της παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας και αφ' ετέρου επιδιώξαμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας των λοιπών χωρών μελών του ΝΑΤΟ για τις παράνομες ενέργειες της Τουρκίας και τους κινδύνους ανάφλεξης που προκαλούν στην περιοχή. Αναδείξαμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι η Τουρκία με τη συμφωνία της με τη Λιβύη συνειδητά παραβιάζει την αρχή του Διεθνούς Δικαίου ότι στον καθορισμό της ΑΟΖ λαμβάνονται υπ' όψιν τα νησιά. Τονίσαμε δε ότι έχουμε ήδη δείγματα γραφής από την Άγκυρα, σε άλλο πεδίο, σχετικά με την πρακτική αξιοποίηση των νομικών της ακροβασιών: η Τουρκία ήδη διενεργεί γεωτρήσεις στην ΑΟΖ της Κύπρου σε οικόπεδα που με διεθνή διαγωνισμό δόθηκαν για έρευνα σε πετρελαϊκές εταιρείες κρατών μελών του ΝΑΤΟ όπως η Γαλλία και η Ιταλία. Ο προεδρεύων των εργασιών συστηματικά μας διέκοπτε στις τοποθετήσεις και τις ερωτήσεις μας, εμποδίζοντας την ανάπτυξη των θέσεών μας.

Σήμερα η ελληνική αντιπροσωπεία επανήλθε στη συνεδρίαση και έθεσε το θέμα της ναυτικής εποπτείας υπό το φως της τελευταίας απόφασης του ευρωπαϊκού δικαστηρίου που δίνει τη δυνατότητα στις χώρες να απελάσουν κατευθείαν μετανάστες.

Η Ελληνική Λύση, σε ανακοίνωση της, αναφέρει "η προσπάθεια φίμωσης της διαμαρτυρίας των Ελλήνων βουλευτών, κατά του παράνομου τουρκολυβικού συμφώνου από τον προεδρεύοντα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΝΑΤΟ, αποκαλύπτει, πως κάποιοι μέσα στη συμμαχία, φροντίζουν τα συμφέροντα της Τουρκίας, ακόμα κι αν είναι αντίθετα με το διεθνές δίκαιο. Καλά έκαναν και αποχώρησαν από τη συνεδρίαση του ΝΑΤΟ, οι Έλληνες βουλευτές. Η κυβέρνηση όμως τι θα κάνει; Θα διαμαρτυρηθεί στον …προεδρεύοντα και τη χώρα που εκπροσωπεί για την ανθελληνική στάση τους;".