Οδηγός για το επίδομα γέννησης: ανοιχτή η πλατφόρμα

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την διαδικασία λήψης του βοηθήματος.

;Άνοιξε λίγο μετά τις 9 το πρωί της Πέμπτης η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα γέννησης.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση της υφυπουργού Εργασίας, αρμόδιας για θέματα Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Δόμνας Μιχαηλίδου, του υφυπουργού Οικονομικών, Θεόδωρου Σκυλακάκη, του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια και του υπουργού Εσωτερικών, Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, η οποία καθορίζει τη διαδικασία χορήγησης επιδόματος γέννησης (ΦΕΚ Β’ 490), δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος υποβάλλεται είτε στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) στην ιστοσελίδα www.epidomagennisis.gr, είτε μέσω της ψηφιακής δήλωσης γέννησης, για τα παιδιά που γεννιούνται σε μαιευτήρια ή νοσοκομεία.

Στην παρούσα φάση, η διαδικασία της ψηφιακής δήλωσης γέννησης θα λειτουργήσει πιλοτικά σε 15 μαιευτήρια και νοσοκομεία της χώρας, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί.

Για την υποβολή αίτησης στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ, στην είσοδο, η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης της μητέρας στο πληροφοριακό σύστημα TAXISnet της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δηλώνεται απαραιτήτως ο ΑΜΚΑ του γεννηθέντος παιδιού, η διεύθυνση κατοικίας της αιτούσας μητέρας, το email και ο αριθμός τηλεφώνου της, καθώς και το IBAN τραπεζικού λογαριασμού, δικαιούχος ή συνδικαιούχος, του οποίου είναι η ίδια.

Για την υποβολή της ψηφιακής δήλωσης γέννησης απαιτούνται μόνο τα ταυτοποιητικά έγγραφα των γονέων του παιδιού. Με τη δήλωση γέννησης θα δηλώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων (κινητό τηλέφωνο, σταθερό τηλέφωνο, email, διεύθυνση κατοικίας), το ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, δικαιούχος ή συνδικαιούχος, του οποίου είναι η μητέρα, η οποία και θα υποβάλλει παράλληλα και αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης.