Κόσμος

Ερντογάν για πραξικόπημα: Μου είπαν να πάω σε ελληνικό νησί για να σωθώ

Ο Τούρκος Πρόεδρος εξηγεί γιατί δεν κατέφυγε στην Ελλάδα το βράδυ του πραξικοπήματος.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε σημερινή του ομιλία σε βουλευτές του κόμματός του, θυμήθηκε το αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρκία το βράδυ της 15ης Ιουλίου 2016.

Ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε για την «εθνική στάση» που κράτησε ο ίδιος το βράδυ της απόπειρας πραξικοπήματος, όταν δεν άκουσε όσους τον συμβούλευσαν να διαφύγει στην Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΣΙΓΜΑ απ' την Κωνσταντινούπολη, «Το βράδυ της 15ης Ιουλίου με συμβούλεψαν να πάω σε ένα (ελληνικό) νησί. Αλλά εγώ τους είπα ‘Εγώ σε τούτα τα εδάφη γεννήθηκα, σε τούτα και θα πεθάνω’», είπε σε τόνο ηρωικό για να καταχειροκροτηθεί από βουλευτές και κοινό μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα ο Ερντογάν.

«Αν αργούσαμε 10-15 λεπτά ακόμη, τότε θα μας χτυπούσαν εκεί που ήμασταν. Το ελικόπτερό μας απογειώθηκε με διαφορά 10-15 λεπτών και φτάσαμε στο Ντάλαμαν και στη συνέχεια στην Κωνσταντινούπολη», πρόσθεσε.

Εξάλλου, ενημερώνοντας τους βουλευτές του για την κατάσταση στο εξωτερικό είπε χαρακτηριστικά ότι «οι εξελίξεις και στη Συρία και στη Λιβύη φαίνεται ότι από εδώ και πέρα θα θερμάνουν ακόμη περισσότερο τα νερά στη Μεσόγειο».