Κοινωνία

Αναβλήθηκε η δίκη για την δολοφονία του καρδιολόγου στην Σητεία

Τι λέει ο δικηγόρος της 40χρονης συζύγου του καρδιολόγου που κατηγορείται ότι μαζί με τον τότε σύντροφό της σχεδίασαν τη δολοφονία του άτυχου γιατρού.

Αναβλήθηκε, έπειτα από αίτημα της υποστηρίζουσας την κατηγορία η δίκη για την δολοφονία του καρδιολόγου από τη Σητεία τον Οκτώβριο του 2017.

Η υπόθεση επρόκειτο να εκδικαστεί σήμερα σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης και η αναβολή χαρακτηρίστηκε ως «μεθοδευμένη κίνηση από την άλλη πλευρά» όπως τόνισε ο συνήγορος υπεράσπισης της 40χρονης συζύγου του καρδιολόγου που κατηγορείται ότι μαζί με τον τότε σύντροφό της, έναν 39χρονο σήμερα Βούλγαρο, σχεδίασαν τη δολοφονία του άτυχου καρδιολόγου. Σε πρώτο βαθμό, η 40χρονη γυναίκα, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο συνήγορός της, Ευάγγελος Στρατουδάκης, «υπάρχουν στοιχεία που δεν εξετάστηκαν στον πρώτο βαθμό, κάτι που πιστεύουμε ότι θα γίνει στο εφετείο» συμπληρώνοντας ότι η εκδίκαση της υπόθεσης (στις 25/11/2020), είναι αρκετούς μήνες μακριά «κάτι που επιβαρύνει την κατάσταση της 40χρονης, της οποίας το ανήλικο παιδί το οποίο είχε αποκτήσει με τον καρδιολόγο, εξαιτίας της κράτησής της, μεγαλώνει μόνο του με τη γιαγιά του».