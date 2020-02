Οικονομία

Εκτός λειτουργίας το Taxisnet

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Κλειστόν λόγω… εργασιών το Taxinet για δύο ημέρες. Πότε κατεβάζει… «ρολά».

Εκτός λειτουργίας θα τεθεί αυτό το Σαββατοκύριακο το Taxisnet.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, οι εργασίες θα ξεκινήσουν από το Σάββατο 22/2/2020 στις 8:00 και θα διαρκέσουν έως και την Κυριακή 23/2/2020 στις 24:00.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών δεν θα είναι δυνατή η πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την εν λόγω πληροφοριακή υποδομή.