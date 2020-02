Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Με άστατες συνθήκες και τοπικά έντονα φαινόμενα θα περάσει η Τσικνοπέμπτη. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Αναμένεται πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού, με βροχές και καταιγίδες στις θαλάσσιες περιοχές, πρώτα στα δυτικά, όμως με γρήγορη επέκταση σε όλη τη χώρα. Ισχυρότερα θα είναι τα φαινόμενα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Χιόνια θα πέσουν ψηλά στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Η θερμοκρασία, σε πτώση, θα κυμανθεί στα βόρεια από -2 έως 13 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά από -2 έως 16 βαθμούς και νοτιότερα από 6 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Θα πνέουν αρχικά δυτικοί άνεμοι, στη συνέχεια νοτιάδες, όμως σταδιακά από τα δυτικά θα γυρίσουν σε νοτιάδες, εντάσεως 7 με 8 μποφόρ στα πελάγη.

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ιωαννίνων, ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές για τις ασθένειες του ξύλου και συστήνει οδηγίες κλαδέματος:

ΠΡΟΛΗΨΗ : Για να αποφύγετε τυχόν μολύνσεις από ασθένειες ξύλου η εργασία του κλαδέματος να γίνεται με ξηρό καιρό. Όπου δεν είναι εφικτό να αποφύγουμε τις μεγάλες τομές, να επικαλύπτετε την τομή με ένα προστατευτικό (πάστα) ή πλαστικό χρώμα που πρέπει να εφαρμόζεται (με πινέλο) ή επινώτιο ψεκαστήρα αμέσως μετά το κλάδεμα (εντός 24 ωρών). Να απολυμαίνονται τα εργαλεία κλαδέματος με καθαρό οινόπνευμα ή διάλυμα χλωρίνης 10%. Η απολύμανση να γίνεται τακτικά, αν είναι δυνατόν πριν το πέρασμα στο επόμενο πρεμνό και οπωσδήποτε αν κατά τις τομές παρατηρήθηκαν ύποπτα συμπτώματα ασθενειών ξύλου.

: Για να αποφύγετε τυχόν μολύνσεις από ασθένειες ξύλου η εργασία του κλαδέματος να γίνεται με ξηρό καιρό. Όπου δεν είναι εφικτό να αποφύγουμε τις μεγάλες τομές, να επικαλύπτετε την τομή με ένα προστατευτικό (πάστα) ή πλαστικό χρώμα που πρέπει να εφαρμόζεται (με πινέλο) ή επινώτιο ψεκαστήρα αμέσως μετά το κλάδεμα (εντός 24 ωρών). Να απολυμαίνονται τα εργαλεία κλαδέματος με καθαρό οινόπνευμα ή διάλυμα χλωρίνης 10%. Η απολύμανση να γίνεται τακτικά, αν είναι δυνατόν πριν το πέρασμα στο επόμενο πρεμνό και οπωσδήποτε αν κατά τις τομές παρατηρήθηκαν ύποπτα συμπτώματα ασθενειών ξύλου. ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ : Καταβάλετε κάθε δυνατή προσπάθεια να εξαιρεθούν με το κλάδεμα κεφαλές, κληματίδες, βραχίονες που παρουσιάζουν ξηράνσεις, μη φυσιολογικό χρώμα, κακή ξυλοποίηση σκασίματα κλπ. Τυχόν πρεμνά που έχουν επισημανθεί, από το περασμένο καλοκαίρι να είναι μολυσμένα από ασθένειες του ξύλου, να αφήνονται να κλαδευτούν τελευταία. Στα προσβεβλημένα πρεμνά μπορεί να γίνεται προσπάθεια ανασχηματισμού τους, με τομές (10 εκατοστά) κάτω από το προσβεβλημένο ξύλο, που θα γίνονται μετά από διαδοχικές απολυμάνσεις του πριονιού προσπαθώντας να αποκαλύψουμε το υγιές ξύλο. Αν δεν είναι δυνατόν να γίνει ανασχηματισμός το ασθενές πρεμνό να ξεριζώνεται. Τα προσβεβλημένα κούτσουρα, (ξύλο μεγαλύτερο των 2 ετών) κορμοί, βραχίονες και τα πρέμνα που εκριζώνονται πρέπει να καταστρέφονται με φωτιά από όλους τους αμπελουργούς. Το ξύλο ενός έτους, οι κληματίδες δηλαδή, δεν είναι απαραίτητο να καίγεται και μπορεί να ενσωματώνεται στο έδαφος μετά από θρυμματισμό του.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

