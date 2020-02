Πολιτική

Αλλάζει ο νόμος για όπλα και πυρομαχικά

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Τι αλλαγές προβλέπονται

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με το οποίο τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2168/1993 (Α΄147) «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις», εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2017/853 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων και θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2403 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Μεταξύ άλλων, προσδιορίζονται εκ νέου τα είδη όπλων των οποίων επιτρέπεται η εισαγωγή από το εξωτερικό με ιδιαίτερη αναφορά στα απενεργοποιημένα πυροβόλα όπλα. Επίσης, ρυθμίζονται εκ νέου θέματα σχετικά με τη διαδικασία εξαγωγής-επανεξαγωγής όπλων για θήρα, καθώς και διαμετακόμισης όπλων και πυρομαχικών, ιδίως όσον αφορά στην υποχρέωση των πλοιάρχων θαλασσίων μέσων για ενημέρωση των αρμοδίων αρχών.

Αιτιολογική έκθεση

Σχέδιο Νόμου