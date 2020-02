Υγεία - Περιβάλλον

Σχέδιο για καθαρισμό του βυθού της Άνδρου από τα σκουπίδια (εικόνες)

"Να μετατρέψουμε μια εθνική ντροπή σε μία περίπτωση καλής περιβαλλοντικής πρακτικής" ήταν το μήνυμα του Κωστή Χατζηδάκη

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, συναντήθηκε με την αντιπροσωπεία των εταίρων που έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία καθαρισμού του πυθμένα στη νότια περιοχή της Άνδρου.

Ο κ. Χατζηδάκης, κατά τη συνάντηση με τους εταίρους – εθελοντές, τους διαμήνυσε ότι ο μηχανισμός, οι δομές και η αιγίδα του Υπουργείου βρίσκονται στη διάθεσή τους, καθώς όπως δήλωσε: «Εμείς είμαστε εδώ και προσπαθούμε να μετατρέψουμε μια εθνική ντροπή σε μία περίπτωση καλής περιβαλλοντικής πρακτικής. Οφείλουμε να ξεπλύνουμε αυτή την ντροπή. Με όλα τα μέσα του Υπουργείου».

Γι’ αυτό ο κ. Χατζηδάκης, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, υποσχέθηκε στην ομάδα πρωτοβουλίας ότι το Υπουργείο θα στηρίξει με κάθε μέσο- συμπεριλαμβανομένου και του Πράσινου Ταμείου- την αποκατάσταση του πυθμένα της θάλασσας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η ομάδα των εταίρων αποτελείται από την Aegean Rebreath, την Andros Maritime Association και την ALS Maritime Consultants. Εντός των επόμενων ημερών ξεκινούν οι επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση μελέτης με τρισδιάστατη αποτύπωση του προβλήματος, η οποία και θα οδηγήσει στην ενδεδειγμένη επιχειρησιακή αντιμετώπιση της απορρύπανσης. Η συγκεκριμένη ομάδα έχει ήδη πραγματοποιήσει υποθαλάσσιους καθαρισμούς σε νησιά του Αιγαίου.

Υπενθυμίζεται ότι το 2011 στην Άνδρο λόγω πολύ έντονων βροχοπτώσεων, τόνοι απορριμμάτων κατρακύλησαν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια υποθαλάσσια χωματερή στον πυθμένα της.

Τα συσσωρευμένα απορρίμματα– άγνωστα μέχρι σήμερα πόσα– προκάλεσαν το περασμένο καλοκαίρι ντροπιαστικά σχόλια, καθώς έκαναν τον γύρο του κόσμου εικόνες σκουπιδιών και ογκωδών αντικειμένων στον πυθμένα της θάλασσας. Η ανάδειξη του θέματος από τον τηλεοπτικό φακό διεθνών πρακτορείων ειδήσεων προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση ακόμη και διάσημων καλλιτεχνών.

Να σημειωθεί ότι στο νησί το ΥΠΕΝ έχει στόχο τη δημοπράτηση μέσα στο 2020 μιας από τις νέες 17 σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου προχωρά με πράξεις στην αντιμετώπιση κάθε φαινομένου, που εκφυλίζει και ντροπιάζει κάθε περιοχή της χώρας».