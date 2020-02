Κόσμος

Γερμανία: Ακροδεξιός ο μακελάρης της Έσσης

Τι βρέθηκε στο σπίτι του δράστη, που εντοπίστηκε νεκρός λίγες ώρες αφού «γάζωσε» θαμώνες σε μπαρ.

Εννέα άνθρωποι δολοφονήθηκαν το βράδυ της Τετάρτης προς Πέμπτη στη Χανάου, κοντά στη Φρανκφούρτη, στην κεντρική Γερμανία, σε δυο επιθέσεις ο ύποπτος για τις οποίες βρέθηκε μερικές ώρες αργότερα νεκρός μέσα στο σπίτι του, σύμφωνα με την αστυνομία.

Τα κίνητρα του δράστη φαίνεται πως ήταν ρατσιστικά, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται ο γερμανικός Τύπος. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, στο σπίτι του δράστη βρέθηκαν σημείωμα και βίντεο, τα οποία εξετάζονται.

Στην επιστολή του ο Τομπίας Ρ. αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει να εξοντωθούν κάποιοι άνθρωποι, η απέλαση των οποίων από τη Γερμανία δεν είναι πλέον εφικτή.

Η Bild δεν επικαλείται την πηγή των πληροφοριών που δημοσίευσε, ενώ η αστυνομία προς το παρόν δεν τις έχει σχολιάσει.

Οι επιθέσεις του Τομπίας είχαν στόχο θαμώνες σε μπαρ με ναργιλέδες, στα οποία συχνάζουν κυρίως αραβικής καταγωγής πολίτες.

Ένας από τους πιο σοβαρά τραυματισμένους ανθρώπους υπέκυψε σήμερα το πρωί, με αποτέλεσμα ο απολογισμός των θυμάτων των δύο επιθέσεων να αυξηθεί σε εννέα, δήλωσε εκπρόσωπος των αρχών.

Το πρόσωπο που η αστυνομία θεωρούσε ύποπτο για την επίθεση βρέθηκε νεκρό μερικές ώρες αργότερα μέσα στο σπίτι του, πλάι στο πτώμα άλλου ενός ανθρώπου, που δεν έχει αναγνωριστεί.

«Ο φερόμενος ως δράστης βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Χανάου» από τις ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, ενώ «επιπλέον βρέθηκε άλλο ένα πτώμα», ανέφερε μέσω Twitter η αστυνομία του κρατιδίου της Έσσης, όπου βρίσκεται η Χανάου. «Η έρευνα συνεχίζεται. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως υπήρχαν άλλοι δράστες», κατά την ίδια πηγή.

Η μεγάλη δύναμη της αστυνομίας που αναπτύχθηκε εσπευσμένα στην πόλη εντόπισε επίσης ένα αυτοκίνητο με πυρομαχικά και γεμιστήρες στο εσωτερικό του, σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο. Ο ύποπτος, κατά δημοσιογραφικές πληροφορίες, ήταν Γερμανός και είχε άδεια κυνηγιού.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε περίπου τριάντα οχήματα της αστυνομίας να αναχωρούν από το αστυνομικό τμήμα της Χανάου, περίπου είκοσι χιλιόμετρα από τη Φρανκφούρτη, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν πως είδαν βαριά οπλισμένους αστυνομικούς στην πόλη.

«Σοκ»

Η πρώτη επίθεση είχε στόχο θαμώνες έξω απο μπαρ με ναργιλέδες, το Midnight, στην καρδιά της πόλης των περίπου 90.000 κατοίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά σε αυτή την πρώτη επίθεση, περί τις 22:00 [τοπική ώρα· 23:00 ώρα Ελλάδας]. Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε γερμανικά ΜΜΕ έκαναν λόγο για περίπου δέκα πυροβολισμούς.

Ο φερόμενος ως δράστης έφυγε με αυτοκίνητο από το σημείο προς την κατεύθυνση της Πλατείας Κουρτ Σουμάχερ, στη συνοικία Κέσελστατ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ακολούθησε δεύτερο τουφεκίδι, με «τουλάχιστον πέντε σοβαρά τραυματίες», σύμφωνα με τον αρχικό απολογισμό των αρχών. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επίθεση στο πρώτο μπαρ και πέντε μπροστά στο δεύτερο, το Arena Bar.

Ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον ανθρώπων στον χώρο των ανθρώπων που κάπνιζαν, σκοτώνοντας πέντε, ανάμεσά τους και μία γυναίκα, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, που πρόσθεσε πως τα θύματα ήταν κουρδικής καταγωγής.

Τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωής τους «τους ξέραμε εδώ και χρόνια», είπε ο γιος του ιδιοκτήτη ενός από τα μπαρ στο Γερμανικό Πρακτορείο. Δύο υπάλληλοι του μπαρ είναι ανάμεσα στα θύματα, συνέχισε. «Είναι σοκ για τους πάντες», πρόσθεσε.

Για «αληθινό σενάριο φρίκης» μίλησε η συντηρητική βουλεύτρια της περιφέρειας Κάτια Λάικερτ, ενώ ο σοσιαλδημοκράτης δήμαρχος της Χανάου Κλάους Καμίνσκι μίλησε για «φοβερή νύχτα, που θα μας στοιχειώνει για πάρα πολύ καιρό», ενώ προέτρεψε τους πάντες να αποφεύγουν τη «σεναριολογία» και τους κατοίκους να δείξουν «σύνεση».

Απειλή

Το κίνητρο των επιθέσεων αυτών δεν είναι ακόμα επισήμως γνωστό, διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ωστόσο, όπως ανέφερε σήμερα η γερμανική εφημερίδα Bild στην ηλεκτρονική της έκδοση, ο φερόμενος ως δράστης εξέφρασε ακροδεξιές απόψεις σε επιστολή του που βρέθηκε στο σπίτι του.

Η Γερμανία έγινε στόχος τα τελευταία χρόνια πολλών τζιχαντιστικών επιθέσεων, ανάμεσά τους μιας η οποία είχε στοιχίσει τη ζωή σε 12 ανθρώπους στην καρδιά του Βερολίνου τον Δεκέμβριο του 2016.

Αλλά είναι η απειλή της τρομοκρατίας της άκρας δεξιάς αυτή που ανησυχεί περισσότερο τις γερμανικές αρχές το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τον φόνο του Βάλτερ Λούμπκε, τοπικού στελέχους του CDU της Άγγελας Μέρκελ, τον περασμένο Ιούνιο. Βασικός ύποπτος για τη δολοφονία αυτή είναι ένας νεοναζί που έχει συλληφθεί.

Την Παρασκευή, 12 μέλη μιας μικρής οργάνωσης της άκρας δεξιάς συνελήφθησαν στο πλαίσιο ευρείας αντιτρομοκρατικής επιχείρησης. Τους βαρύνουν υποψίες ότι σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον τεμενών, όπως αυτές που έγιναν στο Κράιστσερτς, στη Νέα Ζηλανδία, τον Μάρτιο του 2019, στα οποία είχαν σκοτωθεί 51 άνθρωποι. Έχουν προφυλακιστεί.

Τον Οκτώβριο, εξτρεμιστής της δεξιάς και αρνητής του Ολοκαυτώματος αποπειράθηκε να διαπράξει επίθεση εναντίον συναγωγής στη Χάλε, σφαγή που αποφεύχθηκε παρά λίγο.

Στη Δρέσδη, στην πάλαι ποτέ ΓΛΔ, οκτώ νεοναζί δικάζονται εξάλλου τους τελευταίους σχεδόν πέντε μήνες διότι σχεδίαζαν επιθέσεις εναντίον ξένων καθώς και πολιτικών.