Κοινωνία

Μεταναστευτικό: εκατοντάδες αφίξεις το τελευταίο 24ώρο

Χωρίς σταματημό οι αφίξεις αιτούντων άσυλο στα νησιά του Αιγαίου.

Τουλάχιστον 184 μετανάστες και πρόσφυγες διασώθηκαν το τελευταίο 24ωρο από το Λιμενικό Σώμα σε πέντε διαφορετικά περιστατικά που σημειώθηκαν στη χώρα.

Σύμφωνα με στοιχεία του Λιμενικού Σώματος - Ελληνική Ακτοφυλακή από χθες στις 07.00 ως σήμερα την ίδια ώρα σε πέντε διαφορετικά περιστατικά έρευνας - διάσωσης εντοπίστηκαν 34 πρόσφυγες - μετανάστες στην Αλεξανδρούπολη, 7 στη Χίο, 108 στη Σάμο (σε δυο περιστατικά) και 35 στη Κω.

Επίσης 122 μετανάστες και πρόσφυγες αποβιβάστηκαν με λέμβους σε ακτές νησιών και περισυνελέγησαν από το Λιμενικό Σώμα.

Συγκεκριμένα 43 πρόσφυγες - μετανάστες εντοπίστηκαν σε ακτές της Λέσβου σε δύο διαφορετικά περιστατικά, 33 στη Χίο και 46 στη Σάμο.