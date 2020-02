Κοινωνία

ΑΣΟΕΕ: επίθεση με πέτρες σε αστυνομικούς

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στην περιοχή.

Επίθεση με πέτρες από νεαρούς που βρίσκονταν μέσα στο κτήριο του ΟΠΑ, πρωην ΑΣΟΕΕ, δέχθηκαν αστυνομικοί, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Στην περιοχή βρισκόταν σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση για την πάταξη του παρεμπορίου.

Κάποια στιγμή, άτομα που βρίσκονταν στο κτήριο της ΑΣΟΕΕ άρχισαν να τρέχουν προς το μέρος αστυνομικών και να εκσφενδονίζουν πέτρες και άλλα αντικείμενα.

Αμέσως, οι ένστολοι ζήτησαν ενισχύσεις απο το κέντρο της Άμεσης Δράσης, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στην περιοχή ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι απο την επίθεση τραυματίστηκε ελαφρά ένας αστυνομικός.