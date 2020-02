Πολιτική

Ο Τσαβούσογλου άναψε “φωτιές” για Δένδια και Τσίπρα

Η αναφορά του Τούρκου ΥΠΕΞ στους χειρισμούς της κυβέρνησης Τσίπρα. Το σχόλιο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ και η απάντηση του Νίκου Δένδια.

«Φωτιές» άναψαν οι νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνέντευξή του στο τουρκικό κανάλι TRT Haber, τόσο για την στάση της Ελλάδας στο Αιγαίο αλλά και τους χειρισμούς του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε «μαθήματα» συμβιβασμού στην Αθήνα λέγοντας ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμφωνήσει με την Ελλάδα, υπό τον όρο όμως η Ελλάδα «να συμβιβαστεί και να μάθει να μοιράζεται την ανατολική Μεσόγειο». Ο κ. Τσαβούσογλου ανέφερε ότι: «Υπάρχουν βήματα που πρέπει να γίνουν για να βελτιωθούν οι σχέσεις μας με την Ελλάδα. Μετά την κρίση των Ιμίων υπήρξε μία διαδικασία με την οποία συζητήθηκαν κυριαρχικά ζητήματα στο Αιγαίο. Συνεχίσαμε σε αυτή την πορεία και όταν γίναμε κυβέρνηση». Ωστόσο, στην συνέχεια ο Τούρκος ΥΠΕΞ επέρριψε ευθύνες στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα: «Όλα πήγαιναν καλά μέχρι που ήρθε η κυβέρνηση Τσίπρα. Τα αριστερά κόμματα στην Ελλάδα έχουν γίνει υπερεθνικιστικά. Συμφωνήσαμε να ξεκινήσει πάλι ο διάλογος με τον νέο πρωθυπουργό».

Και συνέχισε: «H Ελλάδα με τους ελληνοκυπρίους προσπάθησαν να εξαιρέσουν την Τουρκία από την Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα ενοχλήθηκε όταν κάναμε κινήσεις που απαντήσαμε. Όμως λέμε στην Ελλάδα: “μπορούμε να συμφωνήσουμε αρκεί να είστε έτοιμοι να συμβιβαστείτε. Να είστε έτοιμοι να μοιραστείτε στην ανατολική Μεσόγειο. Όμως αν συνεχίσετε να σφετερίζεστε τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων θα συνεχίσουμε αυτά τα βήματα”». «Χωρίς ένταση εμείς είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τέτοια βήματα. Όμως περιμένουμε ειλικρίνεια και από την απέναντι πλευρά», συμπλήρωσε.

Το σχόλιο Τσίπρα

Καυστικό ήταν το σχόλιο στα social media του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ για τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, εξαπολύοντας ταυτόχρονα «πυρά» στην κυβέρνηση. «Τώρα, ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι «όλα ήταν καλά και τα βρίσκαμε με τις ελληνικές κυβερνήσεις» στη μοιρασιά της Ανατολικής Μεσογείου, μέχρι που ήρθε ο Τσίπρας που «είναι υπερβολικά πατριώτης», πως να το εκλάβω; Ως προσβολή ή ως παράσημο;», έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε: «Ας απαντήσουν οι ψευδο-υπερπατριώτες, που έσκιζαν τα ρούχα τους για τον πατριωτισμό τους στη δήθεν «προδοτική» Συμφωνία των Πρεσπών και τώρα έχουν πάθει αφωνία για όλα...».

Η απάντηση Δένδια στον Τσίπρα

Ωστόσο άμεση ήταν η απάντηση του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Συγκεκριμένα, έγραψε στο twitter: «Είναι πρωτοφανές πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδας να επικαλείται δηλώσεις Τούρκου Υπουργού, διεκδικώντας την… παρασημοφόρησή του. Η επιδίωξη κομματικού οφέλους δε δικαιολογεί τα πάντα.».

"Πυρά" κατά Δένδια από ΣΥΡΙΖΑ

«Πυρά» κατά του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Δένδια, στρέφει ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του εκπροσώπου του, Αλέξη Χαρίτση, με αφορμή τα όσα δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλουτ Τσαβούσογλου.

«Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε να απαντήσουν οι ψευδο-υπερπατριώτες στο ερώτημα αν είναι προσβολή ή παράσημο τα όσα λέει ο Τσαβούσογλου για την κυβέρνησή του», αναφέρει ο κ. Χαρίτσης και προσθέτει: «Το ότι έσπευσε να απαντήσει ο κ. Δένδιας δεν το λες και τιμητικό για τον ίδιο. Δεν περιμέναμε να απαντάει εξ’ ονόματος των πατριδοκάπηλων που το κόμμα του εξέθρεψε προεκλογικά. Περιμέναμε να τους καταδικάσει. Σε κάθε περίπτωση, καλό θα ήταν να επεδείκνυε έστω και μέρος αυτών των αντανακλαστικών απέναντι στην πρωτοφανή τουρκική προκλητικότητα και όχι απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ».

